Bakan Koca, vaka sayısı en çok azalan illeri açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından geçen haftaya göre haftalık vakan sayısı en çok azalan illeri açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Geçen haftaya göre 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok azalan illerimiz; İzmir, Sakarya, Adana, Kırşehir ve Kars" ifadelerini kullandı.
Geçen haftaya göre 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok azalan illerimiz; İzmir, Sakarya, Adana, Kırşehir ve Kars. pic.twitter.com/e7xDJWuday— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 5, 2021
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