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Bakan Koca'dan ''çocuğa istismar'' sorusuna tepki çeken yanıt

Bakan Koca'dan ''çocuğa istismar'' sorusuna tepki çeken yanıt
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, HDP’li kadın milletvekillerinin İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusunun kızını 6 yaşındayken evlendirmesi ve cinsel istismara maruz kalmasına ilişkin soru önergesine tekkelimelik yanıt verdi.

HDP’li 21 kadın milletvekili, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Y.Z.G.'in kızı H.K.G.'yi 6 yaşındayken imam nikâhıyla 'evlendirmesi' ve çocuğun yıllarca cinsel istismara maruz bırakılmasıyla ilgili soru önergesi verdi.

Milletvekilleri, Bakan Koca’dan şu sorulara yanıt istedi:

 - 17 Ağustos 2012’de hastanedeki muayenesinden sonra çocuk istismarını tespit eden doktor tarafından polise haber verilmesinin ardından devam eden süreçte kemik testi sonucunu manipüle edenler kimlerdir?

- Kemik testine sokulan kişi kimdir? Bu kişilerle ilgili bir işlem veya soruşturma başlatılmış mıdır?

- Hastanedeki sağlık personelinin kemik testi sahtekârlığında bir ihlali olmuş mudur? Olmuş ise bu personeller hakkında bir işlem yapılmış mıdır?

 - Son 5 yılda, çocuk istismarı başta olmak üzere çocuklara yönelik şiddet dolayısıyla hastanelere sağlık hizmeti için başvuran 18 yaş altı kişi sayısı kaçtır?

- Kaç çocuk gebelik dolayısıyla hastaneye başvurmuştur?

Bakan Koca, soru önergesine şu yanıtı verdi:

"Soru önergesinde yer alan konuya ilişkin olarak Bakanlığımızca müfettiş görevlendirilmiş olup süreç takip edilmektedir. Konuya gösterilen ilgiye teşekkür ederim."

NE OLMUŞTU?

Hiranur Vakfı'nın kurucusu Y.Z.G., 6 yaşında kızı H.K.G.'yi 29 yaşındaki K.İ. ile dini nikâhla evlendirmiş ve H.K.G. cinsel istismara maruz kalmıştı.

6 yaşındaki kız çocuğunun istismara maruz kalmasının kamuoyunda duyulmasının ardından baba Y.Z.G. ile K.İ. tutuklanmıştı.

 

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