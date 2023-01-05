Bakan Koca'dan ''çocuğa istismar'' sorusuna tepki çeken yanıt
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, HDP’li kadın milletvekillerinin İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusunun kızını 6 yaşındayken evlendirmesi ve cinsel istismara maruz kalmasına ilişkin soru önergesine tekkelimelik yanıt verdi.
HDP’li 21 kadın milletvekili, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Y.Z.G.'in kızı H.K.G.'yi 6 yaşındayken imam nikâhıyla 'evlendirmesi' ve çocuğun yıllarca cinsel istismara maruz bırakılmasıyla ilgili soru önergesi verdi.
Milletvekilleri, Bakan Koca’dan şu sorulara yanıt istedi:
- 17 Ağustos 2012’de hastanedeki muayenesinden sonra çocuk istismarını tespit eden doktor tarafından polise haber verilmesinin ardından devam eden süreçte kemik testi sonucunu manipüle edenler kimlerdir?
- Kemik testine sokulan kişi kimdir? Bu kişilerle ilgili bir işlem veya soruşturma başlatılmış mıdır?
- Hastanedeki sağlık personelinin kemik testi sahtekârlığında bir ihlali olmuş mudur? Olmuş ise bu personeller hakkında bir işlem yapılmış mıdır?
- Son 5 yılda, çocuk istismarı başta olmak üzere çocuklara yönelik şiddet dolayısıyla hastanelere sağlık hizmeti için başvuran 18 yaş altı kişi sayısı kaçtır?
- Kaç çocuk gebelik dolayısıyla hastaneye başvurmuştur?
Bakan Koca, soru önergesine şu yanıtı verdi:
"Soru önergesinde yer alan konuya ilişkin olarak Bakanlığımızca müfettiş görevlendirilmiş olup süreç takip edilmektedir. Konuya gösterilen ilgiye teşekkür ederim."
NE OLMUŞTU?
Hiranur Vakfı'nın kurucusu Y.Z.G., 6 yaşında kızı H.K.G.'yi 29 yaşındaki K.İ. ile dini nikâhla evlendirmiş ve H.K.G. cinsel istismara maruz kalmıştı.
6 yaşındaki kız çocuğunun istismara maruz kalmasının kamuoyunda duyulmasının ardından baba Y.Z.G. ile K.İ. tutuklanmıştı.
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