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  3. 02 Kasım 2020 20:54

Bakan Koca'dan İzmir'de korona uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İzmir'de şu anki şartlar Covid- 19'un yayılmasına çok elverişli. Zor günlerin daha da zorlaşmasına izin vermeyelim" dedi.

Bakan Koca'dan İzmir'de korona uyarısı
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Bakan Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İzmir'de şu anki şartlar Covıd- 19'un yayılmasına çok elverişli. Zor günlerin daha da zorlaşmasına izin vermeyelim. Vakaların azalması, kontrolümüze bağlı. Covıd- 19 sebebiyle yeni kayıplar vermeyelim" ifadelerini kullandı.

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