Bakan Koca'ya ''teravih'' tepkisi!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın “Ramazan’da teravihler kapalı olmayacak ama özellikle bu noktada hassasiyet gösterilerek önlemler alınarak kılmaya devam edilecek.” açıklamasına sosyal medyada tepki geldi.

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan artan vaka sayıları nedeniyle yeni Koronavirüs önlemlerini açıklamış; Ramazan ayı için kafe ve restoranların kapatılacağını, sadece paket servis ve gel al uygulamasının devam edeceğini duyurmuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ramazan’da teravih namazlarına herhangi bir kısıtlama gelmeyeceğini ifade etti. Koca’nın açıklamalarına tepki geldi.

İşte o tepkilerden bazıları: