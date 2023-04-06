Bakan Kurum açıkladı: İşte deprem bölgesinde bir konutun maliyeti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, canlı yayında deprem bölgesi hakkında açıklamalarda bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, tv100'de yayınlanan ve Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum programına konuk oldu.

Bakan Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

6 Şubat sabahı bütün Türkiye derin bir acıyla saat 04.17'de uyandı. Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkisi altında alan ve 14 milyonu etkileyen asrın en büyük felaketiyle karşı karşıya kaldık. Her afette olduğu gibi vatandaşımızın yanındaydık. Depremden 2 saat sonra bölgeye gittik. Biz gittiğimizde arama kurtarma çalışmaları başlamıştı. O gün hava şartları çok kötüydü. Kara yolu güzergahı yer yer çökmeler, kaymalar, kaya düşmeleri nedeniyle kısıtlı şartlarda imkan verebiliyordu.

'100 MİLYAR DOLAR CİVARINDA KAYIPTAN SÖZ EDEBİLİRİZ'

Afette yitirdiğimiz 50 bin 339 canımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Gerçekten hem can kayıpları oldu, hem de şehirlerimizde ciddi zararlar oldu. Şu ana kadar 5 milyon 835 bin bağımsız bölüm incelendi. Bina olarak da yaklaşık 2 milyon 147 bin binada inceleme yaptık. Bu çok ciddi bir depremdi. En büyük yıkım Hatay ilimizde yaşandı. Şu an sadece konut bazında baktığınızda bir konutu 2 milyon liraya mal edeceğimizi düşünürsek sadece 1 trilyon 600 milyar lira sadece konutla alakalı zarar konusu. Tabi sanayi sitelerimiz, kamu binalarımız zarar gördü. Şehirlerin altyapıları ile ilgili zararlar konusu. Tüm bunlara da baktığınızda yaklaşık 100 milyar dolar civarında bir kayıptan söz edebiliriz. Çok ciddi bir kayıp.