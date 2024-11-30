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Bakan müjdeyi verdi: Kredi muslukları açılıyor; 5 yeni kolaylık geliyor

Bakan müjdeyi verdi: Kredi muslukları açılıyor; 5 yeni kolaylık geliyor
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat esnaf kredileriyle ilgili 5 yeni kolaylık getirildiğini belirterek kredilerin vadelerinde değişiklikler yapıldığını, vadelerin uzatıldığını söyledi.

Esnaf ve sanatkarların aldığı kredilerde kolaylıklar sağlanacağını duyuran Ticaret Bakanı Ömer Bolat, esnaf kredilerinde yeni düzenlemeler yapılacağını açıkladı. Bolat, "Kredi kefalet kooperatifleri vasıtasıyla verilen esnaf kredilerinin vadesi 3 aydı, bunu isteğe bağlı olarak 6 aya kadar uzatıyoruz." dedi.

Bakan Bolat'tan 5 müjde

Bolat, söz konusu kesimlere yönelik 5 müjdeli haberleri olduğuna işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:
"Birincisi, kredi kefalet kooperatifleri vasıtasıyla verilen esnaf kredilerinin vadesi 3 aydı. Bunu isteğe bağlı olarak 6 aya kadar uzatıyoruz. İkincisi, toplam kredi geri ödemesi 36 aya indirilmişti. Esnafın toplam kredi geri ödemesini 36 aydan 48 aya genişleterek, 3 yıldan 4 yıla çıkarıyoruz. Üçüncüsü, kredi verilirken NACE'ler bazında kısıtlama uygulanıyordu. Bunun üzerine tekrar çalışma yapılacak. Krediler, daha fazla NACE'yi kapsayacak şekilde verilecek. Dördüncüsü, ahi vakfı kurulmasına ilişkin çalışma yapılıyor. Bu çalışmaları AK Parti Kırşehir Milletvekilimiz Necmettin Erkan TBMM'de yürütüyor. Beşincisi, esnafın kredi alabilmesi için daha önce başlangıç süresinden itibaren 6 ay gerekiyordu. Bu süreyi 3 aya düşürüyoruz."

Tüm paydaşlarımızla birlikte hareket ediyoruz

Öte yandan Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da şunları söyledi:

"Esnaf ve sanatkarlarımızın sorunlarını çözme, talep ve beklentilerine karşılık verme, finansal alanda teşvik, hibe ve kredilerle güçlü altyapıların oluşmasına katkı sağlama noktasında tüm paydaşlarımızla birlikte hareket ediyor, hayata geçirdiğimiz yeni strateji ve eylem planlarıyla gelecek vizyonumuzu şekillendirmeye odaklanıyoruz. Bugün GSYH'si 1 trilyon 202 milyar dolar seviyesine ulaşmış, 17 çeyrektir ekonomik büyümesini kesintisiz sürdüren, büyümede mal ve hizmetler ihracatı katkısını artıran Türkiye, esnaf ve sanatkarlarıyla birlikte üretmeye ve küresel alandaki rekabet gücünü artırmaya devam edecektir."

 

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