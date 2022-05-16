  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Bakan Nebati'den konut fiyatları için özel toplantı: Enflasyonla mücadelede kapsamlı adımlar...

Bakan Nebati'den konut fiyatları için özel toplantı: Enflasyonla mücadelede kapsamlı adımlar...

Bakan Nebati'den konut fiyatları için özel toplantı: Enflasyonla mücadelede kapsamlı adımlar...

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Enflasyonla Mücadelede Birlikten Berekete" programı kapsamında bugün de konut ve temizlik sektörü temsilcileriyle ayrı ayrı bir araya geldi. Nebati, toplantı sonrası Twitter'dan açıklama yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Enflasyonla Mücadele Birlikten Berekete" Programı kapsamında Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Konut Sektörü temsilcileriyle bir araya geldi. Saat 13.00'de başlayan toplantı 15:30'da sona erdi. 

Bakan Nebati toplantı sonrasında Twitter'dan Birlikten Berekete temasıyla konut sektöründe faaliyet gösteren iş insanlarımız ile bir araya geldik. Hepimizin ortak meselesi olan enflasyonla mücadelede vatandaşlarımızı rahatlatacak adımların atılması hususunda kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik.

Çözüm alternatifleri üreterek yenilikçi uygulamalar geliştiren, iyi niyetli ve cesur girişimlerde bulunan kurumlarımızı sonuna kadar destekleyeceğimizin altını çizerek stokçuluğa ve fırsatçılığa kesinlikle müsamaha göstermeyeceğimizi ifade ettik.

Bu kapsamda, konut sektörüne yönelik açıkladığımız destek paketi dahil olmak üzere piyasadaki fiyatları mercek altına alarak birçok sektöre ilişkin denetimlerimizi kesintisiz bir şekilde sürdürüyor, fiyat değişimlerini yakından takip ederek detaylı bir şekilde denetliyoruz." dedi.

Etiketler Bakan Nebati'den konut fiyatları için özel toplantı nureddin nebati toplantı konut fiyatları enflasyon
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Dolar, Euro ve altın yeniden yükselişe geçti!
Kuruş kuruş değil lira lira zam! Benzin fiyatı 22 lirayı aşacak
Son anket AK Parti ve MHP'ye ''dur'' dedi
Damla Sönmez de plaj sezonunu açtı, sahilden paylaşımlarına beğeni yağdı
Elazığlı esnafa piyango vurdu! Satın aldığı tablo Salvador Dali'ye ait çıktı
ABD'ye yerleşen ünlü oyuncunun ''10 dolara neler aldım'' paylaşımı olay oldu
Kurbanlık fiyatları belli oldu
Alkol sofrasında zam yağmuruna devam! Rakıya yine zam geldi
AK Partili belediyeden ''colorfest'' Gençler çılgınlar gibi eğlendi
Gelinin giydiği gelinliği gören damat dondu kaldı!