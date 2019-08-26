Bakan Pakdemirli hakkında suç duyurusu

Halkevleri, geçtiğimiz günlerde İzmir’de çıkan ve 5 bin hektarlık alanın yanıp kül olmasıyla sonuçlanan orman yangınının sorumlusu olarak gördükleri Tarım ve Orman Bakan Bekir Pakdemirli hakkında suç duyurusunda bulundu.

Halkevleri yangın sonrasında yaptığı açıklamada “İzmir’de orman yangını sonucu yanan ağaçların ve canlıların sorumlusu, yetersiz ekipmanla koordinasyon zafiyetiyle ve gecikmeli olarak yangın söndürme faaliyetini başlatan Tarım ve Orman Bakanlığı ve Bakan Bekir Pakdemirli’dir” demişti.

Yangın sonrası görevini yerine getirmemekten dolayı Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’yi istifaya çağıran Halkevleri, Halkevleri Hukuk Dairesi’nin hazırlamış olduğu bir dilekçe ile suç duyurusunda bulundu. İzmir Halkevleri üye ve yöneticileri, İzmir Adalet Sarayına giderek, Pakdemirli hakkında kamu davası açılmasını talep eden dilekçelerini teslim etti.

BAKANLIK GÖREVİNİ YERİNE GETİRMEMİŞTİR

TCK’nın 257. maddesine dayanarak ‘’Görevi Kötüye Kullanma’ suçundan bakana dava açan Halkevleri, dilekçesinde şu ifadelere yer verdi:

“Ormanların korunması Tarım ve Orman Bakanlığı’nın görevleri arasında sayılmıştır. Bekir Pakdemirli, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın başında olup en üst düzey yöneticidir. Pakdemirli’nin açıklamaları ve gerçekleşen yangınlara yetersiz müdahaleler yapıldığından bakanlık görevlerini yerine getirmemiştir. Bu sebeple 5 bin hektar orman yok olmuş ve içinde yaşayan canlılar ölmüştür. Bakanlığın görevinin yerine getirmemesinin sorumlusu en üst düzey yönetici olan Bekir Pakdemirli’dir.”