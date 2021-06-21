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Bakan Soylu'dan dikkat çeken ''uyuşturucu grafiği'' paylaşımları

Bakan Soylu'dan dikkat çeken ''uyuşturucu grafiği'' paylaşımları

İçişleri Bakanı Soylu, sosyal medya hesabından 2011 ve 2020 arasında yıl yıl uyuşturucu suçlarından tutuklananların sayısını paylaştı. Geçen yıl 165 milyar değerinde uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından 'Uyuşturucu ile mücadelenin son yıllardaki serüveni' başlığıyla 2011 ve 2020 arasında yıl yıl uyuşturucu suçlarından tutuklananların verilerini paylaştı.

 Bakan Soylu'nun paylaştığı infografiklerden birinde 'Artan Operasyonlar' notuyla '2021 yılında 96 bin 942 uyuşturucu operasyonu yapılmıştır' bilgisi verildi.

Diğer bir paylaşımda ise 'Artan Tutuklamalar'da  '2021 yılında yapılan operasyonlarda uyuşturucu suçlarından 11 bin 775 kişi tutuklanmıştır' ifadeleri kullanıldı.

 

Etiketler uyuşturucu süleyman soylu paylaşım twitter
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