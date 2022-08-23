  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Bakan Soylu'ya görevi kötüye kullanmaktan suç duyurusu

Bakan Soylu'ya görevi kötüye kullanmaktan suç duyurusu

Bakan Soylu'ya görevi kötüye kullanmaktan suç duyurusu

Eski Emniyet Müdürü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlar Mücadele Dairesi Başkanı Hanefi Avcı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında 'görevi kötüye kullanma' ve 'iftira' suçlamalarında bulundu.

Gazeteci Erk Acarer, Avcı'nın suç duyurusunu sosyal medya üzerinden paylaşırken, "Eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na Süleyman Soylu hakkında Şikayette bulundu. Ayrıca Erdoğan’a bir mektup ve şikayet dilekçesi sundu… Soylu’ya yönelik şikayeti 2 başlıkta: Görevi kötüye kullanma ve iftira" dedi.

İşte gazeteci Erk Acarer'i Twitter'dan yaptığı suç duyurusu dilekçeleri:

hanefi avcı'dan süleyman soylu hakkında görevi kötüye kullanmaktan suç duyurusu

hanefi avcı'dan süleyman soylu hakkında görevi kötüye kullanmaktan suç duyurusu

hanefi avcı'dan süleyman soylu hakkında görevi kötüye kullanmaktan suç duyurusu

hanefi avcı'dan süleyman soylu hakkında görevi kötüye kullanmaktan suç duyurusu

 

Etiketler erk acarer hanefi avcı süleyman soylu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Brent petrol çakıldı ama... Zam'aydın Türkiyem!
Türkiye'de ''kabusun yer yüzündeki izi'' ortaya çıktı
Bunu yapan emekliler maaş promosyonu alamayacak
Araç sahipleri dikkat! Akaryakıt fiyatlarına bir indirim, bir zam
Dolar, Euro ve altın fiyatlarında baş döndüren hareketlilik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı, Erdoğan'ı ''halife'' ilan etti
Usta oyuncu Civan Canova'ya veda
Türk ünlülerin servetleri açıklandı! Dudak uçuklatan rakamlar
2021'de en çok satılan elektrikli otomobiller belli oldu
Tuğamiral Özcan Altunbulak emekliliğini istedi