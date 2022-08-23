Bakan Soylu'ya görevi kötüye kullanmaktan suç duyurusu

Eski Emniyet Müdürü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlar Mücadele Dairesi Başkanı Hanefi Avcı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında 'görevi kötüye kullanma' ve 'iftira' suçlamalarında bulundu.

Gazeteci Erk Acarer, Avcı'nın suç duyurusunu sosyal medya üzerinden paylaşırken, "Eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na Süleyman Soylu hakkında Şikayette bulundu. Ayrıca Erdoğan’a bir mektup ve şikayet dilekçesi sundu… Soylu’ya yönelik şikayeti 2 başlıkta: Görevi kötüye kullanma ve iftira" dedi.

İşte gazeteci Erk Acarer'i Twitter'dan yaptığı suç duyurusu dilekçeleri: