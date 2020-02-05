Bakan Süleyman Soylu'dan Kızılay'a destek

BaşkentGaz-Kızılay-Ensar Vakfı üçgenindeki 8 milyon dolarlık ‘bağış’ tartışması devam ederken konunun odağındaki Kızılay’a İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan ‘destek operasyonu’ geldi.

Soylu, kişisel sosyal medya hesabından Kızılay’a destek mesajı yayımladı. Soylu’nun ardından İçişleri Bakanlığı’na bağlı kurumların sosyal medya hesaplarından da benzer destek mesajları paylaşıldı.

BaşkentGaz’ın Kızılay üzerinden Ensar Vakfı’na tamamını vergiden düşerek yaklaşık 8 milyon dolarlık bağış yaptığının ortaya çıkması ardından Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, “Vergi kaçırmak başkadır, vergiden kaçınmak başkadır” demişti. Kınık’ın bu sözlerinin ardından tartışmalar giderek büyümüştü.

Kızılay’ın tartışmaların odağına yerleşmesinin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medyadandan bir ‘destek operasyonu’ gerçekleştirdi.

Soylu’nun hem kendi Twitter hesabından, hem de kendisine bağlı kurumların resmi Twitter hesaplarından Kızılay’a destek mesajları paylaşıldı.

Süleyman Soylu’nun paylaşımının hemen ardından İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, İçişleri Bakanlığı, AFAD, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nden paylaşımlar yapıldı. Kızılay da söz konusu paylaşımları retweet ederek takipçilerine iletti.

Paylaşımların hepsinde, "Elazığ’da günde 65.000 kişiye sıcak yemek veren, paydaşlarıyla birlikte depremin ilk anından itibaren vatandaşımıza sıcaklığını hissettiren Kızılay’a sonsuz teşekkürler... Kara gün dostu Kızılay" ifadeleri kullanıldı.

Soylu ve kendisine bağlı kurumlardan yayımlanan mesajlar şöyle:

MENZİLCİ DERNEKTEN DE DESTEK

Öte yandan Kızılay’ın retweet ettiği paylaşımlar arasında Deniz Feneri Derneği ve Menzil tarikatına yakınlığıyla bilinen Beşir Derneği Genel Başkanı Fahri Sarıyar da yer aldı. Sarıyar’ın Soylu’yu alıntılayarak paylaşım yapması dikkat çekti.

Menzil tarikatı, son olarak emniyette atamaları kontrol ettiğine dair iddiaların gündem olduğu Menzil tarikatı.

Söz konusu iki paylaşım ise şöyle: