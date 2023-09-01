Bakan Tunç'tan yeni Anayasa açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, katıldığı canlı yayında yeni anayasa çalışmalarına değinerek, “Demokratik, sivil ve özgürlükçü bir anayasa hedefliyoruz. Herkes yeni anayasa yapılması konusunda mutabık” dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TRT Haber canlı yayınına katıldı. Gündeme ilişkin konular hakkında bilgi vererek değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Yılmaz Tunç’un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Yeni adli yıl bugün itibarıyla başladı. Yeni adli yılın hayırlı olmasını diliyorum ve başarılarla dolu bir yıl olarak geçmesini temenni ediyoruz.

Önceki yasama dönemlerinde yargıyla ilgili önemli mevzuat düzenlemelerini bugüne kadar hayata geçirdik. 21 yıl önce yargı sistemimiz neydi diye baktığımızda, çok daha ileriye gittiğimizi görüyoruz. Hukuk durağan değil, önemli ilerlemeler sağladık.

Artık 'Türkiye Yüzyılı'ndayız. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemimizin de ikinci kabinesi. İlk hedefimiz, Türkiye Yüzyılına yaraşır bir yargı reformu stratejisini ortaya koymak.

YENİ ANAYASA

Demokratik, sivil ve özgürlükçü bir anayasa hedefliyoruz. Herkes yeni anayasa yapılması konusunda mutabık. Vesayetçi darbe anayasasında birçok değişiklik yaptık. Anayasada en büyük reform Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçişti.

“İNŞALLAH BAŞÖRTÜSÜNE ANAYASAL GÜVENCE VE AİLENİN KORUNMASIYLA İLGİLİ MADDELERİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ”

Bu teklif seçimlere gitmeden önce Meclis gündemine gelmişti. Anayasa teklifimize Meclis Komisyonu'nda itirazlar var.

Yeni yasama yılında ilk işlerimizden biri bu olacak. İnşallah başörtüsüne anayasal güvence ve ailenin korunmasıyla ilgili maddeleri hayata geçireceğiz.

ARABUCULUK SİSTEMİ

Ara buluculuk sistemine en uyumlu toplum biziz aslında. 2018 yılında arabuluculuk sistemimize girdi. 8. Yargı Paketinde zorunlu ara buluculuk sistemini genişlettik. Bunlar da kira, kat mülkiyeti, komşuluk hukuku, tarımsal hizmet gibi konular.

Bugün başlayan ara buluculuk dönemi için toplam 494 başvuru oldu. Kira uyuşmazlığında 438 başvuru, kat mülkiyeti anlaşmazlıklarında 32, komşuluk hukuku anlaşmazlıklarından 4 başvuru yapıldı. Bu sistem yargının iş yükünü azaltacak, hızlı sonuç alınabilecek.

“BOŞANMA VE TAZMİNAT KONULARINI AYRI DEĞERLENDİREBİLİRİZ”

Aile hukuku önemli. Türkiye Adalet Akademimiz bir sempozyum düzenleyecek. Bu sempozyumlardan biri de aile hukuku ile ilgili. Yine aile hukuku ile ilgili önemli isimleri sempozyuma davet edeceğiz. Aile Bakanlığımızla da istişaredeyiz.

Boşanma ve tazminat konularını ayrı değerlendirebiliriz. Ama bu kesin değil, sempozyumdan çıkan sonuçlara göre hareket edeceğiz.

DEPREM BÖLGESİNDEKİ DAVALARDA SON DURUM

Deprem bölgesini sürekli ziyaret ediyoruz. Oralardaki çalışmaları yerinde takip ediyoruz. Tüm bakanlarımız kendi alanlarında incelemeler yapıyor.

Özellikle deprem anından itibaren Adalet Bakanlığımız 7/24 bir kriz merkezi kurdu. Öncelikle orada yapılması gereken delil tespitleriydi. Kimler sorumluysa ceza anlamında yargı gerekli kararları verecektir.

Deprem bölgesinde ilk etapta 974 hakim ve savcı görevlendirdi. 538 adli tıp personeli, 750 bilirkişi görevlendirdik. Toplamda 984 bilirkişi görevlendirdik. Karot örnekleri alındı.

Hasar tespitine karşı açılan davalar var. Toplamda 27 bin 124 dava açıldı. Adli yıl da başladı, yargılama süreci hızlandırılacak."