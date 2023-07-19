Bakan Yerlikaya acı haberi duyurdu: 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hakkari’de buzulun kırılması sonucu mahsur kalan 4 kişi için yapılan çalışmalara yönelik yeni gelişmeyi duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Hakkari Cilo Buzulları Bölgesi'nde doğa faaliyeti yaparken buzulun kırılması sonucu mahsur kalan 4 vatandaşımız için; Jandarma Arama Kurtarma Timlerimiz (JAK), AFAD, UMKE ve diğer gönüllü arama kurtarma timleri 2 gün süren ortak bir arama kurtarma çalışması gerçekleştirdi.

2 KİŞİ YARALI OLARAK KURTARILDI

Çalışmalar sonucu maalesef 2 vatandaşımızın cansız bedenine ulaşıldı. Yaralı 2 vatandaşımız ise helikopter ile hastaneye sevk edildi. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum” dedi.