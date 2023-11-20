Bakan Yerlikaya acı haberi verdi: Can kaybı 9'a yükseldi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sel ve olumsuz hava şartları nedeniyle toplam 9 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, hafta sonu yurt genelinde yaşanan aşırı yağış ve fırtınaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, sel felaketi nedeniyle 9 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarından satır başları:

İzmir'e gitmek üzere limandan ayrılan ve Zonguldak açıklarında batan Türk bayraklı kuru yük gemisinde bulunan 12 Türk mürettebattan bir vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır. Gece saatlerinde kamuoyu ile paylaştığımız gibi limanda bağlı Kamerun bayraklı gemi halatının kopması sonucu sürüklenerek karaya oturmuştur. Gemi mürettebatı itfaiye tarafından kurtarılmıştır.

"Havanın müsaade ettiği ölçekte arama kurtarma çalışmalarımız sürüyor"

Batan Türk gemisindeki 11 kayıp mürettebat ile ilgili arama kurtarma ekipleri hava koşullarının düzelmesiyle arama kurtarma faaliyetlerine sabah erken saatlerde başlamıştır. 797 arama kurtarma faaliyetlerinde görevli arkadaşımız var. 295 araç, 2 uçak, bir helikopter devriye botlarımızla birlikte yoğun bir şekilde havanın müsaade ettiği ölçekte arama kurtarma çalışmalarımız sürüyor.

Zonguldak Karadeniz Ereğli'de maalesef 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. Batmanda 4 vatandaşımız hayatını kaybetti ve bir vatandaşımız da Diyarbakır Hani'de sele kapılarak hayatını kaybetti. Bulunan bir mürettebatımızla beraber şu anda fırtına sel ve aşırı yağışlardan dolayı 9 vatandaşımızın vefat ettiğini üzülerek ifade etmek istiyorum.

"57 okulumuzun çatısı uçtu"

Turuncu uyarı verilen illerden sadece 16'sında 2009 ihbar yapıldı. Bu ihbarlara ulaşan bütün turuncu uyarı yapılan illerdeki görevli sayımız 7 bin 52 bunun 323'ü AFAD personeli olmak üzere tüm illerde valiliklerin koordinasyonunda gayretler gösterildi. Maalesef 57 okulumuzun çatısı uçtu. Bunlarla ilgili ve diğer harcamalarla ilgili ilk etapta AFAD'dan 50 milyon lira kaynak gönderdik.

43 işyeri ve evin çatısının uçtuğu bilgisi var. Zarar tespitleri yapılmaya başlandı. Su baskınlarından etkilenen evler, işyerleri ile ilgili zarar tespitleri ile ilgili valimiz talimatı ile defterdarlık yine ekili dikili araziler ve ahırlarla ilgili yani hayvan mevcudumuzla ilgili gelen ihbarlarla ilgili zarar tespitlerimiz yapılıyor. Yarın akşama kadar bu zarar tespitleri bitirir, kesin hale getirir en geç cuma, cumartesi günü bu ödemeleri yani destek ödemelerini de AFAD olarak vatandaşlarımıza yapıyor olacağız.

Bakan Yerlikaya, batan geminin askeri mendireğin uç tarafındaki kısma çarptığını söyleyerek, “Başından bu yana büyük bir gayret, sabır ve özveriyle çalışan, buradaki gemimizin 11 kayıp mürettebatıyla ilgili çalışma gösteren arkadaşlarımıza minnettarız. Bu olumsuz hava koşullarına rağmen çalışıyorlar, gayret gösteriyorlar. Aynı şekilde Karadeniz Ereğli’deki bütün hemşehrilerimize geçmiş olsun diyoruz. Her 2 saatte bir bu arama tarama faaliyetleri hakkında bilgi veriyor olacağız. Şu an bulunduğumuz noktadan 600 metre kadar ileride askeri mendirek var. Askeri mendireğin hemen dış tarafında bu gemi, Kafkametler, dün saat 10.00 ile 14.00 arasında maalesef çapası tutunamıyor. Tabi savcılığa bilirkişiler tarafından net rapor verilene kadar bu kesinlik kazanmaz, bu tahmini bir bilgi. Çapanın tutunamaması ve dolayısıyla geminin kontrolünün kaybedilmesinden sonra bu askeri mendireğin uç tarafındaki kısma çarpıyor ve parçalanıyor. Bu görüntü bizde var. Dolayısıyla, oradan başlamak üzere, oraya yakın olan bütün civardaki karadan dün battığı saatten itibaren kara gözetlemesi yapılıyor. Zaten o gözetleme sayesinde aşçı olduğunu yakınlarının söylediği bir mürettebatımızın cansız bedenine ulaştık. Geminin o mendireğin dibinde olduğunu tahmin ediyoruz. Bunların hepsini hava koşulları normalleştiği zaman çıkaracağız” diye konuştu.