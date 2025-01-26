  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Bakan Yerlikaya duyurdu: Hız canavarlarına ceza yağdı

Bakan Yerlikaya duyurdu: Hız canavarlarına ceza yağdı

Güncelleme:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2025 yılının ilk 20 gününde hız ihlali nedeniyle toplam 296 bin 866 işlem yapıldığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2025 yılının ilk 20 gününde emniyet ve jandarma trafik ekiplerimizce hız ihlali ile ilgili toplam 296 bin 866 adet işlem yapıldı. Ayrıca Elektronik Denetleme Sistemlerinden de (EDS) toplam 289 bin 334 adet işlem yapıldı. Trafikte önceliğimiz hız değil, güvenlik olsun" dedi.

TRAFİK DENETİMLERİ

Açıklamada ayrıca, 16-23 Ocak tarihleri arasında yapılan trafik denetimi verilerini paylaşan Bakan Yerlikaya, "Emniyet ve jandarma trafik ekiplerimizce 16-23 Ocak 2025 tarihleri arasında 2 milyon 200 bin 922 araç denetlendi. Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 79 sürücüye işlem yapıldı. Hız ihlalinde bulunan 151 bin 321, periyodik muayenesi yaptırılmamış 31 bin 479, emniyet kemeri kullanmayan 33 bin 644, sürücü belgesiz araç kullanan 16 bin 12 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 9 bin 425 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte; toplam 551 bin 855 araca/sürücüye işlem yapıldı. Trafik denetimleri, bireylerin ve toplumun güvenliği için vazgeçilmezdir. Denetimler arttıkça, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazaları da önemli ölçüde azalmaktadır. Lütfen, trafik kurallarına uyalım. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil" ifadelerini kullandı. 

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2025 yılının ilk 20 gününde hız ihlali nedeniyle toplam 296 bin 866 işlem yapıldığını duyurdu.

DHA

Etiketler içişleri bakanı ali yerlikaya hız ihlali trafik cezası
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul'da zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var İstanbul'da zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var Balıkçılar fark etti; SAS timleri harekete geçti Balıkçılar fark etti; SAS timleri harekete geçti İzmir'de korkutan deprem İzmir'de korkutan deprem Müzede film gibi soygun: Paha biçilemeyen eserler çalındı Müzede film gibi soygun: Paha biçilemeyen eserler çalındı Kış ortasında yalancı bahar geliyor! Kış ortasında yalancı bahar geliyor! Kartalkaya faciası sonrası infial yaratan paylaşımlara soruşturma Kartalkaya faciası sonrası infial yaratan paylaşımlara soruşturma Ünlü markaları taklit etmişler: Tonlarca bozuk peynir ve süt ele geçirildi Ünlü markaları taklit etmişler: Tonlarca bozuk peynir ve süt ele geçirildi Para transferlerinde ''çifte doğrulama'' dönemi başlıyor Para transferlerinde ''çifte doğrulama'' dönemi başlıyor Türkiye'nin beyaz cennetindeki 80 yıllık oteller tehlike saçıyor Türkiye'nin beyaz cennetindeki 80 yıllık oteller tehlike saçıyor Mehmetçik, 13 teröristi daha avladı Mehmetçik, 13 teröristi daha avladı
İstanbul'da taşkınlık çıkaran gruba bodyguard dayağı İstanbul'da taşkınlık çıkaran gruba bodyguard dayağı Yalova'da tedirgin eden olay: Rögardan taşan mavi suyun sırrı çözüldü Yalova'da tedirgin eden olay: Rögardan taşan mavi suyun sırrı çözüldü Erdoğan ''Varoluşsal bir tehdit'' demişti: TÜİK verileri tehlikeyi gözler önüne serdi Erdoğan ''Varoluşsal bir tehdit'' demişti: TÜİK verileri tehlikeyi gözler önüne serdi Üniversiteli genç kız evinde ölü bulundu Üniversiteli genç kız evinde ölü bulundu Can Keleş'in yeni takımı açıklandı Can Keleş'in yeni takımı açıklandı Baba acısını kalbi kaldırmadı, apar topar ameliyata alındı Baba acısını kalbi kaldırmadı, apar topar ameliyata alındı Ankara'da 5 katlı binada yangın kabusu: Alevlerin arasında mahsur kaldılar Ankara'da 5 katlı binada yangın kabusu: Alevlerin arasında mahsur kaldılar Zerrin Özer vasiyetini açıkladı Zerrin Özer vasiyetini açıkladı Balkondan düşen kadın hayatını kaybetti Balkondan düşen kadın hayatını kaybetti Tayvan'da 5.7 büyüklüğünde deprem Tayvan'da 5.7 büyüklüğünde deprem