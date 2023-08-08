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Bakan Yerlikaya: Son iki ayda 2 bin 548 operasyon gerçekleştirildi

Bakan Yerlikaya: Son iki ayda 2 bin 548 operasyon gerçekleştirildi
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, göçmen kaçakçılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlara dahil detayları paylaştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda göçmen kaçakçılığı organizatörlerine karşı operasyon yapıldığını açıkladı. Yerlikaya'nın paylaşımında, "Göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik 2 bin 548 operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyonlarda bin 385 düzensiz göçmen organizatörü yakalandı. Bu şahısların 372’si tutuklandı, 172’si hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer organizatörlerin işlemleri devam ediyor" ifadelerine yer verdi.

Yerlikaya, düzenlenen operasyonlarla ilgili şu verileri de kaydetti:
"Düzenlenen operasyonlarda 35 bin 867 düzensiz göçmen yakalandı. Bu düzensiz göçmenlerin 17 bin 258'i sınır dışı edildi. Kalan düzensiz göçmenlerin sınır dışı işlemleri devam ediyor. Operasyonları düzenleyen kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Düzensiz göçle mücadelemizi aralıksız sürdüreceğiz. Göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin nefeslerini keseceğiz."

Etiketler bakan operasyon göçmen
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