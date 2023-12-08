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Bakan Yerlikaya'dan gazze açıklaması

Bakan Yerlikaya'dan gazze açıklaması
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Şule Yüksel Şenler Vakfı ve AFAD tarafından, Dünya Gönüllüler Günü çerçevesinde düzenlenen 'Türkiye Gönüllüler Buluşması'nda konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Milletimizin kalbi Gazze için, mazlumlar için çarpıyor" dedi.

Bakan Yerlikaya, Şule Yüksel Şenler Vakfı ve AFAD tarafından Dünya Gönüllüler Günü çerçevesinde düzenlenen 'Türkiye Gönüllüler Buluşması'na katıldı. Konuşmasında Gazze'de yaşanan insanlık dramına da değinen Yerlikaya, "Tarih boyunca haktan ve haklıdan yana olan milletimizin kalbi, bugün de Gazze için, Filistin için, mazlumlar için çarpıyor." ifadelerini kullandı.

"ELİMİZİ GAZZE'NİN MAZLUMLARIN ÜZERİNDEN ÇEKMEYECEĞİZ"

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına değinen Yerlikaya "Hastaneler, ibadethaneler, okullar bombalanıyor. Çocuklar, kadınlar, yaşlılar öldürülüyor, masum insanlar katlediliyor. Gazze'de ölen sadece çocuklar, analar, babalar değil, zulme seyirci kalan insanlıktır ama biz seyirci kalmıyoruz. Tarih boyunca haktan ve haklıdan yana olan milletimizin kalbi, bugün de Gazze için, Filistin için, mazlumlar için çarpıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettikleri gibi; Gazze bir Filistin toprağıdır, Gazze Filistinlilerindir, ebediyen de öyle kalacaktır. Biz de Türkiye olarak, tüm insanlığın gönüllüleri olarak, elimizi Gazze'nin, mazlumların üzerinden çekmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Etiketler gazze açıklama
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