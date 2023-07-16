Bakanlık akaryakıttaki ÖTV zammını böyle savundu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, akaryakıt ürünlerine getirilen ÖTV zammıyla ilgili bir açıklama yaptı ve Akaryakıt ürünlerindeki ÖTV zammının 2 nedeni olduğunu belirtti.

Türkiye yeni güne dev bir zam haberiyle başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre akaryakıtta ÖTV tutarları artırıldı. Arttırılan ÖTV tutarlarıyla birlikte benzin ve motorinin litre fiyatı 33 TL'yi aştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre akaryakıtta ÖTV tutarları arttı. 6 TL'lik artış gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıdı.

Buna göre, kurşunsuz 95 oktan benzinde ÖTV tutarı 2,5265 TL’den 7,5265 TL’ye, motorinde ÖTV tutarı ise 2,0559’dan 7,0559 TL’ye çıkarıldı.

Böylelikle ÖTV tutarı benzin ve motorinde 5 lira artış göstermiş oldu. Hatırlanacağı gibi yılbaşında benzin fiyatları 21.14 TL, motorin fiyatları ise 23.50 TL seviyesindeydi. Ancak bugün ( 16 Temmuz 2023 Pazar ) itibariyle benzin ve motorin 33 TL sınırını aştı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı zammın nedenini açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı da konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada "Akaryakıt ürünlerindeki ÖTV iki sebeple artırılmıştır. Birincisi yapılan artış ile depremin yol açtığı ilave maliyetlerin bütçe üzerindeki etkisini bir miktar azaltmak hedeflenmiştir. Düzenleme, bu ürünlerin ithal ürünler olması sebebiyle dolaylı olarak cari açığı kontrol altına almaya da destek verecektir. İkinci olarak, maktu olan bu vergilerde uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurundaki artışlara rağmen 2016 yılından bugüne kadar neredeyse hiç vergi artışı yapılmamıştır. ÖTV tutarları maktu olması hasebiyle enflasyon karşısında erimiştir." denildi.

İşte Bakanlık'tan yapılan o açıklama:

Akaryakıt ürünlerindeki ÖTV iki sebeple artırılmıştır.

Birincisi, yapılan artış ile depremin yol açtığı ilave maliyetlerin bütçe üzerindeki etkisini bir miktar azaltmak hedeflenmiştir. Düzenleme, bu ürünlerin ithal ürünler olması sebebiyle dolaylı olarak cari açığı kontrol altına almaya da destek verecektir.

İkinci olarak, maktu olan bu vergilerde uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurundaki artışlara rağmen 2016 yılından itibaren bugüne kadar neredeyse hiç vergi artışı yapılmamıştır. ÖTV tutarlan, maktu olması hasebiyle enflasyon karşısında erimiştir.

Bunun sonucunda, akaryakıt ürünlerinden alınan ÖTV'nin; 2016 yılında GSYH içindeki payı %4,58 iken 2022 yılında %2,80'e, vergi gelirleri içindeki payı ise 2016 yılında %%26,23 iken 2022 yılında %17,84'e düşmüştür.

Söz konusu ürünlerden en çok tüketilen benzin, motorin ve LPG'de, KDV dâhil satış fiyatındaki vergilerin oranı %50'lerin üzerinde iken yeni yapılan artışa rağmen 38,5 seviyesinde kalmıştır.

AKARYAKIT FİYATLARI VE VERGİLER

Bugün yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile akaryakıt ürünlerinden alınan ve yaklaşık 7 yıldır artırılmamış olan maktu ÖTV tutarları; benzinde ve motorinde 5 TL, LPG de 4 TL, diğer ürünlerde de bu ürünlerin ÖTV tutarlarında yapılan artış oranları esas alınarak artış yapılmıştır. Artışlar, 2016 yılından itibaren meydana gelen enflasyon artışının çok altındadır.

Yapılan artışa rağmen Ülkemiz halen benzinde de motorinde de Avrupa'da en ucuz 4. ülke konumundadır.

Sınır komşumuz Yunanistan'da benzin 2,057 dolar, motorin 1,861 dolar iken vergi artışları sonrası Ülkemizde benzin 1,303 dolar, motorin ise 1,239 dolardır.

İşte zam sonrası güncel akaryakıt fiyatları:

Akaryakıt fiyatları il, ilçe ve bayiler arasında farklılık gösterse de güncel akaryakıt pompa fiyatları ortalama şu şekilde:

Adana Benzin fiyatı: 33,94 TL

Motorin fiyatı: 32,22 TL

LPG fiyatı: 13,79 TL Adıyaman

Benzin fiyatı: 33,92 TL

Motorin fiyatı: 32,30 TL

LPG fiyatı: 13,02 TL Ankara Benzin fiyatı: 33,51 TL

Motorin fiyatı: 31,82 TL

LPG fiyatı: 13,79 TL

Antalya

Benzin fiyatı: 34,14 TL

Motorin fiyatı: 33,53 TL

LPG fiyatı: 13,35 TL

Aydın

Benzin fiyatı: 33,50 TL

Motorin fiyatı: 31,98 TL

LPG fiyatı: 13,14 TL

Balıkesir

Benzin fiyatı: 33,71 TL

Motorin fiyatı: 32,13 TL

LPG fiyatı: 14,02 TL



Diyarbakır

Benzin fiyatı: 34,20 TL

Motorin fiyatı: 32,53 TL

LPG fiyatı: 13,86 TL

Edirne

Benzin fiyatı: 33,64 TL

Motorin fiyatı: 32,09 TL

LPG fiyatı: 14,12 TL

Hatay

Benzin fiyatı: 33,83 TL

Motorin fiyatı: 32,18 TL

LPG fiyatı: 13,76 TL

İstanbul

Benzin fiyatı: 33,04 TL

Motorin fiyatı: 32,32 TL

LPG fiyatı: 14,35 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 33,62 TL

Motorin fiyatı: 31,99 TL

LPG fiyatı: 14,17 TL

Kahramanmaraş

Benzin fiyatı: 33,95 TL

Motorin fiyatı: 32,30 TL

LPG fiyatı: 13,92 TL

Kars

Benzin fiyatı: 34,02 TL

Motorin fiyatı: 33,45 TL

LPG fiyatı: 14,27 TL

Muğla

Benzin fiyatı: 33,78 TL

Motorin fiyatı: 32,14 TL

LPG fiyatı: 14,20 TL

Sivas

Benzin fiyatı: 33,93 TL

Motorin fiyatı: 32,33 TL

LPG fiyatı: 13,40 TL

Trabzon

Benzin fiyatı: 33,47 TL

Motorin fiyatı: 32,21 TL

LPG fiyatı: 14,14 TL