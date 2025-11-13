Bakanlık ''kasım indirimleri'' için harekete geçti

Ticaret Bakanlığı, kasım ayı indirim döneminde tüketicilerin aldatıcı kampanyalarla mağdur edilmemesi için piyasa ve dijital mecralarda denetimlerini sürdürüyor. Tüketiciler, aldatıcı reklam ve uygulamalara ilişkin şikayetlerini Reklam Kurulu'na iletebiliyor.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'nun, bu dönemde yürütülen tüm indirimli satış, reklam ve tanıtım faaliyetlerini yakından izlediği belirtilerek, "Gerçeğe aykırı fiyat, sahte indirim veya yanıltıcı görseller tespit edildiğinde, idari yaptırımlar gecikmeden uygulanıyor. Ticaret Bakanlığı olarak, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için şu noktalara dikkat etmelerini hususiyetle öneriyoruz. Gerçek ihtiyaçların belirlenmesi ve fiyat karşılaştırması yapılması, 'Şok indirim', 'En düşük fiyat' gibi iddiaların doğruluğunun kontrol edilmesi, sosyal medya yönlendirmeleriyle ulaşılan sitelerde güvenlik unsurlarının (SSL, 3D Secure) kontrol edilmesi, koşullu kampanyalarda (1 alana 1 bedava, 3 al 2 öde vb.) ayrıntıların dikkatle okunması" denildi.

'ŞİKAYETLER REKLAM KURULU'NA İLETİLEBİLİR'

Aldatıcı reklam ve uygulamalara karşı, tüketicilerden gelen başvuru ve şikayetlerin titizlikle değerlendirildiği kaydedilerek, "Tüketiciler, aldatıcı reklam ve uygulamalara ilişkin başvurularını 'https://ticaret.gov.tr/tuketici/ticari-reklamlar/reklam-kuruluna-nasil-basvurulur' bağlantısı üzerinden Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na iletebilirler. Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin haklarının korunması, adil ve dürüst ticaretin sağlanması ve piyasa dengesinin gözetilmesi amacıyla kasım ayı boyunca sahadan dijitale tüm indirim kampanyalarını kararlılıkla takip edecektir" ifadelerine yer verildi.

DHA