  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Bakanlık ''kasım indirimleri'' için harekete geçti

Bakanlık ''kasım indirimleri'' için harekete geçti

Bakanlık ''kasım indirimleri'' için harekete geçti
Güncelleme:

Ticaret Bakanlığı, kasım ayı indirim döneminde tüketicilerin aldatıcı kampanyalarla mağdur edilmemesi için piyasa ve dijital mecralarda denetimlerini sürdürüyor. Tüketiciler, aldatıcı reklam ve uygulamalara ilişkin şikayetlerini Reklam Kurulu'na iletebiliyor.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'nun, bu dönemde yürütülen tüm indirimli satış, reklam ve tanıtım faaliyetlerini yakından izlediği belirtilerek, "Gerçeğe aykırı fiyat, sahte indirim veya yanıltıcı görseller tespit edildiğinde, idari yaptırımlar gecikmeden uygulanıyor. Ticaret Bakanlığı olarak, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için şu noktalara dikkat etmelerini hususiyetle öneriyoruz. Gerçek ihtiyaçların belirlenmesi ve fiyat karşılaştırması yapılması, 'Şok indirim', 'En düşük fiyat' gibi iddiaların doğruluğunun kontrol edilmesi, sosyal medya yönlendirmeleriyle ulaşılan sitelerde güvenlik unsurlarının (SSL, 3D Secure) kontrol edilmesi, koşullu kampanyalarda (1 alana 1 bedava, 3 al 2 öde vb.) ayrıntıların dikkatle okunması" denildi.

'ŞİKAYETLER REKLAM KURULU'NA İLETİLEBİLİR'

Aldatıcı reklam ve uygulamalara karşı, tüketicilerden gelen başvuru ve şikayetlerin titizlikle değerlendirildiği kaydedilerek, "Tüketiciler, aldatıcı reklam ve uygulamalara ilişkin başvurularını 'https://ticaret.gov.tr/tuketici/ticari-reklamlar/reklam-kuruluna-nasil-basvurulur' bağlantısı üzerinden Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na iletebilirler. Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin haklarının korunması, adil ve dürüst ticaretin sağlanması ve piyasa dengesinin gözetilmesi amacıyla kasım ayı boyunca sahadan dijitale tüm indirim kampanyalarını kararlılıkla takip edecektir" ifadelerine yer verildi. 

DHA

text-ad
Etiketler kasım indirimleri ticaret bakanlığı reklam kurulu tüketici
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul sallandı! Marmara Denizi'nde korkutan deprem İstanbul sallandı! Marmara Denizi'nde korkutan deprem Koşun depoları doldurun! Akaryakıta bir zam daha geliyor Koşun depoları doldurun! Akaryakıta bir zam daha geliyor The Economist'in 2026 kehanetleri olay oldu: Yeni yılda dünyayı neler bekliyor? The Economist'in 2026 kehanetleri olay oldu: Yeni yılda dünyayı neler bekliyor? Anne oğulun sır ölümünde ''enişte'' şüphesi: ''Samimi olduk'' diyerek anlattı! Anne oğulun sır ölümünde ''enişte'' şüphesi: ''Samimi olduk'' diyerek anlattı! Doğada kendiliğinden yetişiyor, köylülere gelir kapısı oluyor! Kilosu 11 TL Doğada kendiliğinden yetişiyor, köylülere gelir kapısı oluyor! Kilosu 11 TL Özgür Özel'den İBB davası için hodri meydan: ''Cesaretiniz varsa...'' Özgür Özel'den İBB davası için hodri meydan: ''Cesaretiniz varsa...'' Dondurucu soğukla birlikte kar ve sağanak geliyor! Dondurucu soğukla birlikte kar ve sağanak geliyor! İstanbul'da şoke eden kaza: Kadın sürücü otoparkı savaş alanına çevirdi İstanbul'da şoke eden kaza: Kadın sürücü otoparkı savaş alanına çevirdi İstanbul'da tam 84 güzergahta hız limitleri değişti İstanbul'da tam 84 güzergahta hız limitleri değişti Kız isteme kavgasında korkunç son: Genç kadın evinde namaz kılarken öldürüldü Kız isteme kavgasında korkunç son: Genç kadın evinde namaz kılarken öldürüldü
Türkiye'nin konuştuğu anne ile oğlu nasıl öldü? Türkiye'nin konuştuğu anne ile oğlu nasıl öldü? Beşiktaş'ın yıldızı Rafa Silva'dan beklenmedik karar! Beşiktaş'ın yıldızı Rafa Silva'dan beklenmedik karar! Konut satışları patladı! Ekim ayında tarihi rekor kırıldı Konut satışları patladı! Ekim ayında tarihi rekor kırıldı Sevilen dizinin çekildiği ilimizde turizm rekoru: 3.5 milyon kişi ziyaret etti! Sevilen dizinin çekildiği ilimizde turizm rekoru: 3.5 milyon kişi ziyaret etti! Trump imzayı attı, altın fiyatları yeniden coştu! Trump imzayı attı, altın fiyatları yeniden coştu! Türkiye şehitlerine ağlarken belediye başkanından tepki çeken paylaşım Türkiye şehitlerine ağlarken belediye başkanından tepki çeken paylaşım Deprem uzmanı Ercan riskli il ve ilçeleri saydı: ''Bu yerlerden ev almayın, kiralamayın'' Deprem uzmanı Ercan riskli il ve ilçeleri saydı: ''Bu yerlerden ev almayın, kiralamayın'' Halı yıkama tesisinde korkunç ölüm Halı yıkama tesisinde korkunç ölüm Donald Trump'tan Suriye lideri Şara'ya şaşırtan ''eş'' sorusu Donald Trump'tan Suriye lideri Şara'ya şaşırtan ''eş'' sorusu Krem peynirden tereyağına... Bakanlığın taklit ve tağşiş ürün listesi güncellendi Krem peynirden tereyağına... Bakanlığın taklit ve tağşiş ürün listesi güncellendi