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Bakanlık uygun fiyatlı 219 arsayı satışa çıkarıyor

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Malatya’da 219 muhtelif arsayı avantajlı şartlarla satışa çıkarıyor.

Malatya’daki 219 arsa yüzde 25’i peşin, 24 ay vadeyle satışa çıkacak. Bakanlık, peşin ödemelerde ise yüzde 20 indirim avantajı ile yatırım yapmak isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor. 2 Mayıs Perşembe günü saat 10.30’da yapılacak müzayedelere online katılım da sağlanabilecek.

Konut ve ticaret alanı niteliğindeki 219 muhtelif arsa için alıcılar gün sayarken Malatya’daki arsalar için başvurular başladı. Açık artırma 2 Mayıs Perşembe günü saat 10.30'da yapılacak. Ankara Çankaya’da bulunan Holiday Inn Hotel ile Malatya Kongre ve Kültür Merkezi Fahri Kayahan Salonunda yapılacak artırmaya ayrıca www.emlakmuzayede.com.tr internet adresinden de canlı olarak teklif verilebilecek.

Malatya’dan açık arttırmayı bekleyen vatandaşlar ise özellikle deprem sonrası bu şekilde arsaların satılmasından memnun olduklarını belirterek açık arttırmaya katılacaklarını söylediler. Özellikle Malatya’da deprem sonrası müstakil evlerin daha güvenli olduğu görüşünü savunan vatandaşlar, bu nedenle Emlak Müzayede tarafından açık arttırma ile satılacak olan arsaların avantajlı olduğunu söylediler.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Malatya’da 219 muhtelif arsayı avantajlı şartlarla satışa çıkarıyor.

İHA

Etiketler kentsel dönüşüm başkanlığı ucuz arsa uygun fiyatlı arsa
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