Bakanlıktan 2 belediyeye 4 milyon TL ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, çevre kirliliğine neden olduğu gerekçesiyle Yalova'nın Çınarcık ve Koru belediyelerine 4 milyon TL ceza kesti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Yalova Çınarcık'taki Harmanlar Taşliman ile Barbaros Caddesi’ndeki taşkın ihbarı ile ilgili harekete geçen ekipler, hattın taşarak denize deşarj olduğunu belirledi. Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi'ndeki kirlilik nedeniyle ilgili Çevre Kanunu’na istinaden Çınarcık Belediyesi'ne 2 milyon 674 bin TL idari yaptırım uygulandı.

Ayrıca denize kirli su deşarj edildiği yönündeki şikayet üzerine harekete geçen bakanlık ekipleri, Atatürk Anıtı önünde bulunan kanal aracılığıyla denize deşarj yapıldığı tespit edildi. Deşarj alanından numuneler alındı. Yapılan analizde deşarj edilen atık suyun mevzuat şartlarını sağlamadığı belirlendi. Deşarjı gerçekleştiren Koru Belde Belediyesi'ne de 1 milyon 337 bin TL idari para cezası uygulandı. 

DHA

Etiketler çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
