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Bakanlıktan ''kimsesizler'' genelgesi: 81 ilin valiliğine yazı gönderildi

Bakanlıktan ''kimsesizler'' genelgesi: 81 ilin valiliğine yazı gönderildi
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sokakta yaşayan kimsesizlerin barınma ihtiyacının karşılanması için 81 il valiliğine genelge gönderdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kışın sokakta yaşayan kimsesizlerin barınma ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için 81 il valiliğine, aile ve sosyal hizmetler il müdürlükleri ile sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına genelge gönderdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın imzasıyla gönderilen genelge kapsamında, kış aylarında sokakta tek bir vatandaşın dahi kalmaması için il ve ilçelerdeki evsiz, mekansız ve kimsesiz kişilerin tespiti yapılacak.

Barınmaları, kamu misafirhaneleri ve oteller tarafından sağlanacak kimsesizlere, temizlik, sağlık, temel gıda, giyim ihtiyaçları ile gerekli durumlarda psikolojik destek de verilecek.

AA

Etiketler kimsesiz evsiz genelge Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
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