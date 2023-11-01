Bakanlıktan ''Otoyol ve köprüler satılacak'' haberine sert tepki

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bakan Şimşek'in otoyol ve köprülerin satılacağına ilişkin açıklaması olmadığını bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bakanlığının 2024 yılı bütçesini sunduğu TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda soruları yanıtladı.

Yüksek enflasyon nedeniyle enflasyon muhasebesi sistemine geçileceği bildirirken bankalar ve finans kurumlarını ayrı tutacaklarını bu kurumlara enflasyon muhasebesi uygulanmayacağını belirten Şimşek, muhalefetin "kapı kapı dolaşıp para istiyorlar" eleştirileri için kimseden para istemediklerini söylerken iktidarın yeni dönemdeki özelleştirme adımlarını da açıkladı.

Sözcü gazetesinde yer alan haberde Bakan Şimşek'in, önümüzdeki dönemde Elektrik Üretim A.Ş'ye (EÜAŞ) ait hidroelektrik santraller (HES) limanlar, otoyollar, köprüler ile arsa ve arazilerin özelleştirileceğini söylediği belirtildi.

BAKANLIKTAN YALANLAMA

Bakan Şimşek'in sözleri gündem olurken, Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yalanlama geldi. Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:



"Sözcü gazetesinin 01.11.2023 tarihli "Şimdi de Otoyol ve Köprüleri Satacaklar" başlıklı haberi üzerine bir açıklama yapılması gerekli görülmüştür. "Satış" ifadesini Hazine ve Maliye Bakanımız değil haberi yapan Sözcü gazetesi kendi yorumu olarak kullanmıştır. Gerçek olmayan bu ifade üzerinden yapılan algı operasyonu kabul edilemez.

Bakan Bey, TBMM'deki açıklamasında net bir şekilde Türkiye'nin özelleştirme programında halihazırda var olan ve hatta bazıları yıllardır özelleştirme kapsamında yer alan varlıklara atıfta bulunmuş olup, "Özelleştirme kapsamına yeni alınması planlanan herhangi bir varlık söz konusu değil." şeklinde konuşmuştur. Ayrıca Sayın Bakanımızın bu sözlerinde satış gibi bir açıklamasının olmadığı net olarak anlaşılmaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunulur."