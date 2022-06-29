Bakırköy Belediyesi işçileri isyan etti: ''Grev sonrası baskılar arttı''

Bakırköy Belediyesi'nde greve katıldıktan sonra üzerlerindeki baskının arttığını belirten belediyesi işçileri, güvenli ve rahat bir ortamda çalışmadıklarını söylediler.

Bakırköy Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi sürecinde greve çıkan belediye işçileri, TİS imzalandıktan sonra çeşitli gerekçelerle baskı gördüklerini söylediler. Üç aylık grevin ardından talep edilen ücret zammının altında bir orana imza atan işçiler baskıların son bulmasını istiyor.

Evrensel'den Murat Uysal'ın haberine göre Bakırköy Belediyesi'nde mali işler müdürlüğünde çalışan bir işçi, “10 dakika geç gelmek bile tutanak sebebi oluyor. Hastaneye gitsek hasta olsak, ‘Bu müdürlükte herkes hasta olmaya çok meyilli’ diye azar yiyoruz. Giyim kuşamımıza kadar müdahale ediliyor. Özellikle kadınlara ‘Pazara gider gibi giyiniyorsunuz’ diyen müdür var” dedi.

Özellikle greve katılan işçilere yönelik baskının arttığını dile getiren işçi, “Hakkını araştırıp sorgulayan işçiye, ‘Hakkını öğrendiğin kadar işini de öğren’ deniyor. WhatsApp grubu üzerinden çalışanlar sürekli azarlanıyor” diye konuştu. İşçilerin sigara molalarında, çalışma esnasında sürekli gözetlendiğini anlatan işçi, güvenli ve rahat bir ortamda çalışmadıklarını söyledi.

Belediye-İş İstanbul 2 No’lu Şube Başkanı Savaş Doğan da “Bakırköy’de üç ayı aşkın bir grev süreci geçirdik. İşçilerin de sendikanın da talebi olan ücret zammını alamadık. Grevden sonra işçilerin yerlerinin değiştirildiğini baskı ve mobbingin arttığını biliyoruz. Örneğin mali işler müdürlüğünde çalışan 20 yıllık yetişmiş bir personeli barınağa göndermek ya da park bahçelere göndermek zulümdür. Bunlar yaşandı. Bu uygulamaların ihtiyaçtan kaynaklı yapıldığını söylüyorlar ancak bize çok da inandırıcı gelmiyor. İşçilerin talep etmesi durumunda basın açıklamalarıyla, davalarla baskıcı müdürlerin peşine düşeriz” dedi.

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