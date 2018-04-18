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  3. 18 Nisan 2018 23:40

Balıkçılar farketti ! Drone ile izleyince...

Tokat'ta 30 yaşındaki bir çobanın cesedini balıkçılar farketti.

Balıkçılar farketti ! Drone ile izleyince...
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Tokat'ın Erbaa ilçesinde Kelkit Çayı'nda, çoban Serkan Özyurt'un (30) cesedi bulundu.

Olay, saat 15.30 sıralarında Erbaa'ya yaklaşık 6 kilometre uzaklıktaki Kelkit Çayı'nda meydana geldi. Olta ile balık tutan vatandaşlar suyun içinde ceset olduğunu fark etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ceset olay yerine gelen Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından sudan çıkartıldı.

Polis ekipleri incelemede cesedin çoban Serkan Özyurt'a ait olduğunu belirledi. Ekipler çevrede Özyurt'un suya nereden girdiğini tespit etmek için drone ile inceleme yaptı. Serkan Özyurtun cesedi yapılan incelemelerin ardından otopsi için Erbaa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Erek Mahallesi'nde oturan Serkan Özyurt'un Kelkit Çayı kenarında sürekli hayvanları otlattığı, serinlemek amacıyla girdiği suda boğulmuş olabileceği belirtildi. Özyurt'un çobanlık yaptığı 5 büyükbaş hayvanın ise sabah saatlerinde Erek Mahallesi'nde vatandaşlar tarafından bulunduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

tokat , balık , drone
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