Breaking Bad dizisi Düzce'de gerçek oldu

Düzce'de, evinde uyuşturucu imal eden kimyager polis tarafından gözaltına alındı.

Düzce'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonu Breaking Bad dizisini akıllara getirdi. Evinde uyuşturucu imal eden kimyager Y.A.H. (22) gözaltına alınırken, operasyonda uyuşturucu yapımında kullanılan malzemeler ve uyuşturucu ele geçirildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti'ni önlemeye yönelik soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, Y.A.H. adlı kimyageri takibe aldı. Ekiplerin Y.A.H.'nin evine düzenlediği operasyonda; 480 sentetik hap, 242 gram sentetik hap yapımında kullanılan ham madde, 50 satışa hazır içi dolu kapsül uyuşturucu hap ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Ayrıca şüphelinin eve oluşturduğu uyuşturucu imal alanında, sentetik ve uyuşturucu hap yapımında kullanılan 890 boş kapsül, ışıklı büyüteç, PH ölçer cihaz, çok sayıda kilitli şeffaf poşet, el yapımı aparat, cımbız, şırınga ve spatula bulundu. Malzemelere el koyulurken, kimyager Y.A.H. gözaltına alındı.

Breaking Bad dizisinin konusu

Lisede kimya öğretmeni olan Walter White, kendisine ileri derece akciğer kanseri teşhisi konur. Ailesine maddi güvence bırakmak isteyen Walter, kimya bilgisiyle eski öğrencisi Jesse Pinkman'la birlikte metamfetamin üretmeye başlar. Bu karar, onu suç dünyasına adım attırır ve dürüst bir adamdan uyuşturucu baronuna dönüşümünü konu alır.

DHA