Balıkesir'de bir deprem daha! Birçok ilde hissedildi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem çevre iller ve İstanbul'da da hissedildi.

27 Ekim'de Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede hareketlilik devam ediyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; saat 15.35 sıralarında Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 11.02 kilometre olarak ölçüldü.

Paniğe neden olan deprem Balıkesir çevresi ve İstanbul'da da hissedildi. İlk belirlemelere göre, deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Sındırgı’da 10 Ağustos'ta 6.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, 1 kişi hayatını kaybetmişti. İlçe, 27 Ekim’de de yine 6.1 büyüklüğünde depremle sallanmıştı.

Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritaları:

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

