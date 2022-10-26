Balıkesir'de korkutan deprem

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre, Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde saat 13.27'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD depremin derinliğini 7.01 kilometre olarak açıkladı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.1, merkez üssünü ise Kepsut ilçesi Tilkicik Mahallesi olarak açıkladı.