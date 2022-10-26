  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Balıkesir'de korkutan deprem

Balıkesir'de korkutan deprem

Güncelleme:

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre, Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde saat 13.27'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD depremin derinliğini 7.01 kilometre olarak açıkladı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.1, merkez üssünü ise Kepsut ilçesi Tilkicik Mahallesi olarak açıkladı. 

 

 

Etiketler balıkesir deprem afad
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Türk mühendislerden müthiş icat! 21 ülke satın almak için sıraya girdi
İngiltere'nin yeni First Lady'si servetiyle gündem oldu
TOGG'un 2023 hedefi belli oldu! Kaç adet üretilecek?
Altın yeniden gaza bastı! İslam Memiş'ten yatırımcıya kritik uyarı
Yayın sırasında tuvalete giden Ece Üner'in mikrofonu açık kaldı
Dünyanın en çekici kadını Cadılar Bayramı kostümüyle olay oldu
AK Partili Mahir Ünal'a kendi partisinden de tepki!
Kullanılmayan cep telefonları için yeni düzenleme! Süre 7 yıldan 1 yıla düşürüldü
Sosyal konut projesi için tartışılacak sözler: ''Kimse teslim beklemesin''
BES'ten çıkmak isteyenler dikkat! Yeni düzenleme geliyor