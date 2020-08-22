SON DAKİKA
ENERJİ BAKANI DÖNMEZ'DEN UCUZ DOĞALGAZ AÇIKLAMASI
Enerji Bakanı Dönmez'den ucuz doğalgaz açıklaması
Enerji Bakanı Dönmez'den ucuz doğalgaz açıklaması
Türkiye'nin doğalgaz keşfi için ilk tebrik o ülkeden geldi
Türkiye'nin doğalgaz keşfi için ilk tebrik o ülkeden geldi
YKS yerleştirme sonuçları için tarih belli oldu
YKS yerleştirme sonuçları için tarih belli oldu
İşte Fatih sondaj gemisinin flamasındaki o sembolün sırrı
İşte Fatih sondaj gemisinin flamasındaki o sembolün sırrı
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 22 Ağustos 2020 13:23

''Bana bulaşmaz demeyin'' dedi, 3 gün sonra öldü

Hatay'ın İskenderun ilçesinde koronavirüs tedavisi gördüğü hastenede sosyal medya hesabından ''Bana bulaşmaz demeyin'' şeklinde paylaşım yalan 45 yaşındaki Mustafa Sütlü, hayatını kaybetti.

''Bana bulaşmaz demeyin'' dedi, 3 gün sonra öldü
A+ A-
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News

İskenderun'da özel bir şirkette çalışan, sosyalliğiyle tanınan 2 çocuk babası Mustafa Sütlü, koronavirüs belirtileri görülünce hastaneye başvurdu. Hastanede tedavisine başlanan Mustafa Sütlü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dualarınızı bekliyorum. Şu an itibariyla benim de koronavirüse yakalandığım söylendi ve hastaneye tedavi için yatırdılar. 'Bana bulaşmaz' demeyin. Kıyıdan köşeden vücuda girmiş işte, inşallah atlatırım" mesajıyla durumunu sevenlerine duyurdu ve vatandaşları uyardı.

Mustafa Sütlü, önceki gün akşam saatlerinde hastanede hayatını kaybetti. Sütlü, İskenderun Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

DHA

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
iskenderun , hatay , koronavirüs
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM