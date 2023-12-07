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Bankaların aldığı kredi kartı komisyonuyla ilgili dikkat çeken talep

Bankaların aldığı kredi kartı komisyonuyla ilgili dikkat çeken talep
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ATO Başkanı Gürsel Baran SGK Başkanı Raci Kaya’dan bankların kredi kartı kullanımında komisyon almadan işle yapmasını talep etti.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, "kredi kartı ile sosyal güvenlik primi ödemelerinde bankaların komisyon almadan işlem yapması" yönündeki talebini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Raci Kaya'ya iletti.

Odadan yapılan açıklamaya göre, Baran ve beraberindeki heyet, Kaya'yı makamında ziyaret etti. Baran, ziyarette yaptığı konuşmada, vatandaşlara geniş kapsamlı hizmetler sunan Sosyal Güvenlik Kurumunun sürekli yükselen hizmet kalitesinden memnuniyet duyduklarını ifade etti.

SGK primlerini erken ödeyen işverenlere indirim uygulandığını belirten Baran, bu uygulamanın mükelleflerin ödeme eğilimlerini artırdığını bildirdi.

KREDİ KARTI İLE PRİM ÖDEMESİNDE KOMİSYON TARTIŞMASI

Baran, kredi kartı ile prim ödemelerindeki yüksek komisyon oranlarına yönelik düzenleme talebinde bulunarak, şunları kaydetti:

"Ben mükellefim, SGK'ye prim ödemelerimi yapacağım, nakit param yok, kredi kartıyla ödeme yapmak istiyorum. Bunun için yüzde 4'e varan komisyon farkı isteniyor. Bu konuda ATO üyelerinin talepleri var. Kredi kartıyla sosyal güvenlik primi ödemelerinde bankaların komisyon almadan işlem yapmasını istiyoruz."


SGK Başkanı Kaya da kurumun çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Etiketler ankara kredi kartı buluşma
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