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Barajların doluluk oranlarıyla ilgili İSKİ'den açıklama

Barajların doluluk oranlarıyla ilgili İSKİ'den açıklama
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Ülke genelinde yaşanan kuraklık sonrası İstanbul barajları alarm vermeye başlarken İSKİ'den sevindiren haber geldi.

11 Kasım Cumartesi günü öğleden sonra başlayan ve aralıklarla devam eden şiddetli sağanağın ardından İstanbul'daki barajların doluluk oranındaki artış sürdü.

İstanbul'da şiddetli sağanaktan önce, 11 Kasım Cumartesi günü sabah saatlerinde, barajların doluluk oranı yüzde 16.18'di. Dün sabah bu oran, yüzde 33.02'ye çıkmıştı.

ORAN YÜZDE 33.46'YA YÜKSELDİ

Son 22 günde, aralıklarla süren yağışın ardından bu sabah, 2 Aralık Cumartesi itibariyle doluluk oranı yüzde 33.46'ya yükseldi.

Başka bir ifadeyle, 11 Kasım'dan bu yana kente düşen sağanak, İstanbul'un barajlarında 22 günde yüzde 17.28 artış sağladı.

YAĞMURLU HAVALAR DEVAM EDECEK

Öte yandan, Meteoroloji'den alınan bilgiye göre önümüzdeki hafta içi de mega kentte sağanak bekleniyor.

Etiketler iski baraj doluluk
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