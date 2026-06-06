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Barış Yarkadaş'tan yeni mutlak butlan iddiası: ''Tarihi bir siyasi parti daha tehlikede''

Barış Yarkadaş'tan yeni mutlak butlan iddiası: ''Tarihi bir siyasi parti daha tehlikede''
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Kemal Kılıçdaroğlu'nu yeniden CHP'nin başına geçiren 'mutlak butlan' kararının yankıları sürerken, gazeteci Barış Yarkadaş TV100 canlı yayınında sarsıcı bir iddia ortaya attı. Türkiye tarihine damga vurmuş çok önemli bir siyasi partinin daha mutlak butlan tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu açıklayan Yarkadaş, belgelerin pazartesi günü eline ulaşacağını belirtti.

Gazeteci Barış Yarkadaş, TV100 ekranlarında katıldığı canlı yayında, geçtiğimiz günlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nu yargı kararıyla yeniden CHP Genel Başkanlığı'na taşıyan 'mutlak butlan' (kesin hükümsüzlük) sürecinin bir benzerinin, Türkiye tarihine damga vurmuş başka bir köklü siyasi parti için de gündemde olduğunu açıkladı.

Pazartesi günü konuyla ilgili resmi belgeleri eline alacağını belirten Yarkadaş'ın bu çarpıcı iddiası, Ankara siyaset kulislerinde yeni bir deprem etkisi yarattı.

CHP'deki Depremin Ardından Gözler Diğer Partilerde

Hatırlanacağı üzere, mahkemenin CHP kurultay süreçlerine yönelik verdiği 'mutlak butlan' kararı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun fiili olarak partinin başına dönmesine yol açmış; bu durum parti içinde Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu destekçileri arasında derin bir siyasi ayrışmaya neden olmuştu. Türk siyasetinde bir emsal teşkil eden bu hukuki sarsıntının yankıları hararetle tartışılmaya devam ederken, Barış Yarkadaş'tan gelen yeni kulis bilgisi gündemin seyrini bir anda değiştirdi.

"Pazartesi Günü Belgesini Bekliyorum"

TV100 canlı yayınında siyasetteki son gelişmeleri değerlendiren Yarkadaş, güvendiği bir hukukçu kaynağına dayandırdığı iddiasını şu net ifadelerle kamuoyuna duyurdu: "Bir hukukçu arkadaşım, bir partimizin daha mutlak butlanla karşı karşıya olduğu yönünde bir yazı yazmış. Fakat pazartesi belgesini bekliyorum."

"Türkiye Tarihine Damga Vurmuş Partilerden Biri"

Stüdyodaki diğer konukların ve izleyicilerin söz konusu partinin hangisi olduğuna dair yoğun merakı üzerine hedefteki partinin ismini şimdilik gizli tutan tecrübeli gazeteci, yalnızca çok kritik bir profil çizdi: "Önemli bir parti. Türkiye tarihine damga vurmuş partilerden biri."

Şimdi tüm gözler, Barış Yarkadaş'ın pazartesi günü açıklayacağı belgelere ve mutlak butlan (hukuki bir işlemin kanunun öngördüğü kurucu unsurlardan yoksun olması durumu) tehlikesiyle karşı karşıya olan bu "tarihi" partinin kim olduğuna çevrildi.

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Etiketler barış yarkadaş mutlak butlan CHP mutlak butlan kararı TV100 canlı yayın kemal kılıçdaroğlu siyaset
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