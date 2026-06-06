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Hakkında soruşturma başlatılmıştı.. Rahmi Koç'tan fıkra özrü geldi!

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İzmir Amerikan Hastanesi'nin açılışında anlattığı Kürt kadınları konu alan fıkra nedeniyle hakkında "Halkın Bir Kesimini Alenen Aşağılama" suçundan soruşturma başlatılan Rahmi Koç özür diledi.

İzmir Amerikan Hastanesi'nin açılış töreninde anlattığı bir fıkra nedeniyle sosyal medyada büyük tepki toplayan Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç hakkında, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

"Halkın Bir Kesimini Alenen Aşağılama" suçu kapsamında başlatılan adli sürecin ardından yazılı bir açıklama yapan Rahmi Koç, kimseyi hedef alma niyeti olmadığını belirterek kamuoyundan özür diledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek ise sürece ilişkin son derece sert bir mesaj yayımladı.

150 Milyon Dolarlık Açılışta Beklenmedik Kriz

150 milyon dolarlık dev yatırımla hayata geçirilen İzmir Amerikan Hastanesi'nin açılış protokolü, beklenmedik bir tartışmaya sahne oldu. Eski Başbakan Binali Yıldırım'ın da yer aldığı protokole hastane odalarını gezdirdiği esnada Rahmi Koç'un anlattığı bir fıkra kriz yarattı. Koç'un, bir Kürt kadını ile doktor arasında geçen diyaloğu ( "Doktor, Kürt kadının derdini dinlemiş 'Hanımefendi perdenin arkasına geçin, soyunun' deyince kadın, 'Doktor Bey, ilk sen soyun' demiş" ) anlattığı anlar, kadın kimliğini ve belirli bir toplumsal kesimi aşağıladığı gerekçesiyle X (eski Twitter) platformunda infial yarattı. Binlerce sosyal medya kullanıcısı "#RahmiKoçÖzürDile" etiketiyle tepkilerini dile getirdi.

Başsavcılık Harekete Geçti, Rahmi Koç'tan Özür Geldi Çığ gibi büyüyen tepkilerin ardından yargı makamları hızla devreye girdi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu ifadelerin hukuki boyutunu inceleyerek ünlü iş insanı Rahmi Koç hakkında Türk Ceza Kanunu'nda yer alan 'Halkın Bir Kesimini Alenen Aşağılama' suçu kapsamında resmen adli süreç başlattı.

Rahmi Koç özür diledi

Hakkında başlatılan soruşturmanın kamuoyuna yansımasının ardından Rahmi Koç cephesinden beklenen açıklama geldi.

Ünlü iş insanı, yaptığı yazılı açıklamada geri adım atarak, "Herhangi bir kimliği hedef alma niyeti taşımadığım sözlerim için içtenlikle özür diliyorum. Üzüntümü samimiyetle paylaşmak isterim. Saygılarımla" ifadelerini kullandı.

Bakan Gürlek'ten Sert Çıkış: "Adalet Servete Göre Tartmaz"

Hükümet kanadından olaya ilişkin en net ve sert tepki ise Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi. Soruşturma sürecini doğrulayan ve kamuoyunu bilgilendiren Bakan Gürlek, hiçbir statünün veya zenginliğin insan onurunu zedeleyici eylemleri meşrulaştıramayacağının altını çizdi. Gürlek, yaptığı resmi açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Adaletin terazisi kimsenin servetine, unvanına veya statüsüne göre tartmaz; yargı, daima insan onurunu ve hukuku korur. Kadınların onurunu zedeleyen, haysiyetini inciten ve toplumsal hassasiyetlerimizle bağdaşmayan ifadeler, kim tarafından söylenirse söylensin asla kabul edilemez. Bu tür sözlerin bir 'fıkra' veya mizah adı altında sarf edilmesi, kadınlarımıza ve toplumumuzun belirli bir kesimine yönelik sergilenen bu nezaketsizliği hafifletmez."

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Etiketler rahmi koç soruşturma akın gürlek İzmir Amerikan Hastanesi binali yıldırım özür video
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