  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Barışma teklifini reddeden eski sevgilisini vurarak ağır yaralayan şahıs tutuklandı

Barışma teklifini reddeden eski sevgilisini vurarak ağır yaralayan şahıs tutuklandı

Barışma teklifini reddeden eski sevgilisini vurarak ağır yaralayan şahıs tutuklandı
Güncelleme:

Adana Seyhan'da 35 yaşındaki Cengiz K., eski sevgilisi 25 yaşındaki Tülay T. ile barışmak istedi. Genç kız barışma teklifini kabul etmeyince de, Cengiz K., tabancayla Tülay T.'yi boynundan vurarak, ağır yaralandı.

Adana'da, eski sevgilisini barışmak istemediği için tabancayla boynundan vurarak ağır yaralayan şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi 13316 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Cengiz K. (35) kendisinden ayrılan kız arkadaşı Tülay T. (25) ile görüşmek istedi. Tülay T.’yi bulan Cengiz K. kendisiyle yeniden sevgili olmasını talep etti. Ancak genç kız bu talebi kabul etmeyince Cengiz K., tabancayla Tülay T.'yi boynundan vurdu.

Cengiz K. yaptığından pişman olarak, ağır yaralanan genç kızı aracına koyup özel bir hastaneye götürdü. Hastanenin polise haber vermesi üzerine şüpheli yakalandı. Emniyete götürülen Cengiz K., eski sevgilisini tabancayı temizlerken vurduğunu, pişman olduğunu öne sürdü. Ancak genç kız ifadesinde, eski sevgilisinin kendisini kasıtlı vurduğunu iddia etti. Şüpheli, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkartılan Cengiz K. tutuklandı. Şüphelinin olayda kullandığı tabancanın da ruhsatsız olduğu öğrenildi.

Etiketler adana barışma teklif
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Çanakkale depremi sonrasında korkutan uyarı: 6,8 / 7,4 Çanakkale depremi sonrasında korkutan uyarı: 6,8 / 7,4 İsrail zulmü bu çocuğu bir deri bir kemik öldürdü İsrail zulmü bu çocuğu bir deri bir kemik öldürdü Üç büyükşehirde seçim anketi: İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Üç büyükşehirde seçim anketi: İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Konut kredisinde hesap değişti! İşte bankaların 1 milyon TL'lik örnek kredi hesapları Konut kredisinde hesap değişti! İşte bankaların 1 milyon TL'lik örnek kredi hesapları Trafik kazası geçiren Destici'den sürpriz seçim çıkışı Trafik kazası geçiren Destici'den sürpriz seçim çıkışı Tarım Kredi Market Ramazan indirimlerini açıkladı! Fiyatlar sabitlendi Tarım Kredi Market Ramazan indirimlerini açıkladı! Fiyatlar sabitlendi AK Partili belediye başkanı fuhuş operasyonunda tutuklandı AK Partili belediye başkanı fuhuş operasyonunda tutuklandı Dolar, Euro, altın, bitcoin, gümüş uçuşa geçti Dolar, Euro, altın, bitcoin, gümüş uçuşa geçti Yeni bir gün yeni bir zam: Akaryakıtta fiyatlar yine değişti Yeni bir gün yeni bir zam: Akaryakıtta fiyatlar yine değişti Türkiye'deki yaşamın 0 noktasında 8 bin 600 yıllık keşif Türkiye'deki yaşamın 0 noktasında 8 bin 600 yıllık keşif