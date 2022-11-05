Bartın'daki maden faciasında tutuklanan sanıkların ifadeleri ortaya çıktı

Bartın'da 42 işçinin hayatını kaybettiği maden faciası sonrası tutuklanan şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı.

Bartın'daki maden faciasında, İstanbul'da tedavisi devam eden bir işçinin hayatını kaybetmesiyle can kaybı sayısı 42'ye yükseldi.

TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Ö.’in de aralarında olduğu 8 kişinin tutuklantığı soruşturma devam ediyor.

Şüphelilerin mahkemedeki ifadeleri ortaya çıktı. Tutuklu sanıklardan Müessese Müdür Yardımcısı Salih A., 2020 yılının Ağustos ayından sonra tüm sorumluluklarının kendisinden alındığını anlattı.

A., "Üretim İltisak Müdürü olarak boş kadro üzerimde duruyordu ama bana bir şey yaptırılmıyordu" dedi. Sanığın, "Sadece oturdum, maaşımı aldım" sözleri dikkat çekti.

"ŞİKAYET YA DA BİLDİRİM YAPILMADI"

İşletme Başmühendisi Mehmet T. ise olay günü mesaisinin 16.30'da bittiğini söyledi. Madendeki havalandırmalarla ilgili denetimini; Maden İş Güvenliği Şube Müdürlüğü'nün yaptığını söyleyen T., "Olay günü ve öncesinde gaz seviyesinin yükselmesiyle ilgili bana bir şikayet ya da bildirim yapılmadı" dedi.

EMNİYET MÜHENDİSİ DE "SORUMLU DEĞİLİM" DEDİ

Emniyet Mühendisi Şahan K. da sorumluluğun kendisine ait olmadığını iddia etti. Görev tanımı gereği maden sahasının havalandırılmasıyla ilgili işlemlere bakmadığını belirten K., "Emniyet mühendisi olarak biz yangın bekleme barajlarını yaparız. Onların kapatılmasını gerçekleştiririz" dedi.

42 CAN KAYBI

Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında 14 Ekim günü meydana gelen patlamada 42 işçi hayatını kaybetmiş, 10 işçi yaralanmıştı.

Olayla ilgili soruşturma kapsamında; aralarında TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Ö.'in de bulunduğu 8 kişi tutuklanmıştı.