Başbuğ'un ifadesi ortaya çıktı!

Başbuğ ifadesinde; bir kez daha 2009’da askerlere sivil mahkemelerde yargılama yolunu açan kanun teklifinin FETÖ direktifi ile hazırlandığını söyledi. Ancak Meclis’i ve yasa teklifinde imzası bulanan vekilleri hedef almadığını ifade etti. Konunun muhatabının dönemin Adalet Bakanlığı yetkilileri olduğunu savundu.

NE OLMUŞTU?

FETÖ'nün siyasi ayağının ortaya çıkması için 26 Haziran 2009'daki bir yasayı gündeme getiren Başbuğ, hükümet tarafından sert tepki görmüştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Partili vekillere "Parlamentonun hukukunu korumak üzere süratle hepiniz dava açmalısınız" çağrısında bulunmuştu.