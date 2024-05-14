  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Başkent'te yeni FETÖ operasyonu: 48 gözaltı kararı

Başkent'te yeni FETÖ operasyonu: 48 gözaltı kararı

Başkent'te yeni FETÖ operasyonu: 48 gözaltı kararı
Güncelleme:

Ankara'da FETÖ'nün güncel ve mahrem yapılanmalarına yönelik soruşturmalarda 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmalar yürütüldü. Buna göre; etkin pişmanlıkta bulunan şüphelilerin verdiği ifade, elde edilen dijital materyallerinin çözümlenmesi, yapılan teknik ve fiziki takip ile soruşturma kapsamında bugüne kadar alınan ifadeler/fotoğraf teşhislerine bağlı olarak örgütün güncel yapılanması içerisinde yer aldıkları anlaşılan 5 şüpheli tespit edildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nı hedef alarak içerisinde yuvalanan ve 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanmasıyla irtibatı olduğu anlaşılan, haklarında örgüt mensubu olduklarına dair ifadeler bulunan 7'si ihraç subay, 1'i halen görevde, 1'i emekli, 1'i ihraç olmak üzere 3 astsubay, 2'si ilişiği kesilmiş askeri öğrenci, 1'i halen görevde olmak üzere 7'si mahrem imam toplam 19 şüpheli belirlendi. Haklarında gözaltı kararı verilen 24 kişinin yakalanması için Ankara merkezli 14 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

FETÖ/PDY'nin kamu mahrem yapılanmasına de soruşturma yürütüldü. Haklarında örgüt üyelik ve iltisaklarını gösteren tanık beyanı, ankesör/ardışık arama, örgüt tarafından yapılan referans ve derecelendirme bilgileri gibi çeşitli deliller elde edilen 21 aktif kamu personeli ile 3 özel sektör çalışanı olmak üzere toplam 24 şüpheli saptandı. Şüphelilerin yakalanması için Ankara genelinde eş zamanlı operasyon başlatıldı. 

DHA

Etiketler ankara başkent fetö soruşturma gözaltı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Eş katili eski bakana 24 yıl hapis cezası Eş katili eski bakana 24 yıl hapis cezası Filistinlilere şimdi de yasa dışı Yahudi zulmü: Yardımları yağmaladılar Filistinlilere şimdi de yasa dışı Yahudi zulmü: Yardımları yağmaladılar Kaçak göçmenin bu sefer çıktığı yere inanamayacaksınız... Kaçak göçmenin bu sefer çıktığı yere inanamayacaksınız... Togg için kritik tarih açıklandı Togg için kritik tarih açıklandı Fırtına reklam panosunu söküp attı: 8 ölü, 59 yaralı var Fırtına reklam panosunu söküp attı: 8 ölü, 59 yaralı var Japon uzmandan Marmara için 6,5 ve 7'lik uyarı: 2 il ve 2 ilçeyi işaret etti Japon uzmandan Marmara için 6,5 ve 7'lik uyarı: 2 il ve 2 ilçeyi işaret etti Filenin yeni güzeli belli oldu: Zehra Güneş'in takım arkadaşı o oldu Filenin yeni güzeli belli oldu: Zehra Güneş'in takım arkadaşı o oldu AK Partili isimden dev borç için tepki çeken sözler AK Partili isimden dev borç için tepki çeken sözler Sinan Ateş suikastının yeni görüntüleri ortaya çıktı Sinan Ateş suikastının yeni görüntüleri ortaya çıktı Türkiye'de mevsimler şaştı: Mayıs ayının ortasında kar esareti Türkiye'de mevsimler şaştı: Mayıs ayının ortasında kar esareti