''Başörtüsü'' çalışmasında sona gelindi

Başörtüsüne anayasal güvence içeren anayasa değişikliği teklifinde son aşamaya geldi. Bu kapsamda hazırlanan çalışmanın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, başörtüsünün yasal güvenceye alınması için CHP'nin kanun teklifi vermesine "Gelin çözümü anayasa düzeyinde sağlayalım" diyerek cevap vermişti. O çağrıyla başlayan çalışmalarda son aşamaya gelindi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın çalışmayı Erdoğan'a sunması bekleniyor. AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu toplantısında da o çalışma değerlendirilecek. Erdoğan’ın onayının ardından önümüzdeki hafta teklifin AK Parti ve MHP milletvekillerinin imzasıyla Meclis'e getirilmesi hedefleniyor. Hazırlanan çalışmanın Meclis'te grubu bulunan diğer partilere de gönderileceği de ifade edildi.

Adalet Bakanlığının çalışmasında, anayasanın "kanun önünde eşitlik" başlıklı 10'uncu maddesi ile "din ve vicdan hürriyetini" düzenleyen 24'üncü maddesinde değişiklik yapılması planlanıyor. Bugüne kadarki görüşmelerde Anayasa Mahkemesi'nin 2008 yılında başörtüsüyle ilgili verdiği karar da gündeme geldi.

Ve teklifteki aile düzenlemesi... Erdoğan, Kazakistan dönüşü "Güçlü aile, güçlü milleti oluşturur" mesajı vermişti. Başörtüsü düzenlemesi ile birlikte aile düzenlemesinin de birlikte ele alınması bekleniyor. Yeni Şafak gazetesinde yer alan habere göre, aile düzenlemesi çerçevesinde "evlilik, kadın ve erkeğin irade beyanıyla beraber kurdukları toplumsal yapıdır" ifadesi eklenecek.