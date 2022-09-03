Batman'da korkunç olay: Yamaç paraşütüyle yola çakıldılar
Batman'ın Gercüş ilçesinde yamaç paraşütü yaparken kara yoluna düşen Emin Ç. (41) ve Ali Ö. (48), yaşamını yitirdi.
Gercüş ilçesi Ayrancı Tepesi’nde öğle saatlerinde yamaç paraşütü yapmak için havalanan Emin Ç. (41) ve Ali Ö. (48), kısa süre sonra bilinmeyen nedenle kara yoluna düştü.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İKLİSİ DE KURTARILAMADI
Yaralı paraşütçüler Ç. ve Ö., ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan her iki yaralı da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
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