  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Batman'da korkunç olay: Yamaç paraşütüyle yola çakıldılar

Batman'da korkunç olay: Yamaç paraşütüyle yola çakıldılar

Batman'da korkunç olay: Yamaç paraşütüyle yola çakıldılar

Batman'ın Gercüş ilçesinde yamaç paraşütü yaparken kara yoluna düşen Emin Ç. (41) ve Ali Ö. (48), yaşamını yitirdi.

Gercüş ilçesi Ayrancı Tepesi’nde öğle saatlerinde yamaç paraşütü yapmak için havalanan Emin Ç. (41) ve Ali Ö. (48), kısa süre sonra bilinmeyen nedenle kara yoluna düştü.

EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

 İKLİSİ DE KURTARILAMADI
Yaralı paraşütçüler Ç. ve Ö., ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan her iki yaralı da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Etiketler yamaç paraşütü paraşüt
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Anadolu'da ilk kez bulundu: Konya'daki kazılarda tarihi değiştirecek keşif! Türklerin varlığını...
Araç sahipleri dikkat: Akaryakıta çifte indirim
Hafta sonuna dikkat: Sıcaklıklar düşüyor kuvvetli yağışlar geliyor!
Photoshopu abartan Deniz Seki'den eleştirilere yanıt: Alın ağzınıza çiğneyin
Terörden temizlenen o bölge, saklı cennete dönüştü
Zor günleri geride bırakan Özgü Namal objektiflere böyle takıldı
Listedeki şehirler şaşırttı: Hangi il döviz hangi il Türk Lirası biriktiriyor?
Britney Spears ''Dikkat çekmek için soyunuyor'' diyen oğluna soyunarak yanıt verdi
Ünsal Ban ifadesinde her şeyi anlattı: ''Peker geçmişte eşimle mesajlaştığını söyledi''
Muğla açıklarında şiddetli deprem: Çevre illerden hissedildi