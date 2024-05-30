Beklenen yaz sonunda geliyor: Önce yağmur, sonra yaz sıcağı

Meteoroloji 'den alınan son bilgilere göre pek çok ilimizde bugün ve yarın sağanak yağışlar etkili olacak. Ancak yağışlar yarın akşam itibariyle yurdu terk ediyor ve dört gözle beklenen sıcak yaz günleri başlıyor. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu (Sivas ve Karaman dışında), Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Bilecik, Sinop ve Erzincan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Isparta'nın batısı, Burdur'un doğusu ile Antalya'nın batısının iç kesimleri, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Bolu'nun doğusu, Karabük, Kastamonu, Çorum, Amasya ve Tokat'ın batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji'nin hava durumu uyarıları

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında, Trakya kesimlerinde ise normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun batısında yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Öte yandan yapılan son değerlendirmelere göre; Öğle saatlerinden itibaren Isparta'nın batısı, Burdur'un doğusu ile Antalya'nın batısının iç kesimleri, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Bolu'nun doğusu, Karabük, Kastamonu, Çorum, Amasya ve Tokat'ın batısında yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

AKOM'dan İstanbullulara müjde: İstanbul'a yaz havası geliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan açıklamaya göre ise, İstanbul'da sıcaklıkları hafta boyunca artarak bol güneşli yaz günleri yaşanmaya başlayacak.

AKOM'a göre, sıcaklıkların hafta sonuna kadar yer yer 30 derecenin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

AKOM'dan yapılan açıklama şöyle:

"İstanbul'damaryıs ayı başlarından bu yana bahar değerlerinde seyreden sıcaklıkların bu hafta boyunca artarak bol güneşli yaz günlerinin yaşanmaya başlayacağı, sıcaklıkların hafta sonuna kadar yer yer 30°C'nin üzerine yükseleceği tahmin ediliyor."

31 Mayıs - 6 Haziran tarihleri arası Türkiye geneli hava tahmin haritaları

31 Mayıs Cuma Türkiye geneli hava durumu tahmin haritası

1 Haziran Cumartesi Türkiye geneli hava durumu tahmin haritası

2 Haziran Pazar Türkiye geneli hava durumu tahmin haritası

3 Haziran Pazartesi Türkiye geneli hava durumu tahmin haritası

4 Haziran Salı Türkiye geneli hava durumu tahmin haritası