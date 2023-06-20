Belediye başkanı kalp krizinden vefat etti

Sakarya'nın Erenler ilçesi belediye başkanı Fevzi Kılıç, makamında geçirdiği kalp krizinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Sakarya'nın Erenler ilçesinin belediye başkanı Fevzi Kılıç'tan herkesi üzen bir haber geldi. Makamında olduğu sırada kalp krizi geçirdiği öğrenilen Kılıç, çalışma arkadaşları tarafından acil olarak hastaneye kaldırıldı.

MÜDAHALELER SONUÇSUZ KALDI

Başkan Kılıç, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

4 çocuk babası Fevzi Kılıç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi