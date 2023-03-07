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Belediye Başkanından korkutan uyarı: Binaların yüzde 80'i riskli yapı

Belediye Başkanından korkutan uyarı: Binaların yüzde 80'i riskli yapı
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Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, "Çankırı merkezde 7 bin 130 konutumuz, binamız var. 1999 öncesi yapılaşmalar 6 bin konut civarında. Ciddi bir dönüşüme ihtiyaç var. Dersimize çalışıyoruz ama inşallah yakın zamanda imtihan olmayız. Binaların da yüzde 80'i riskli yapı diyebiliriz" dedi.

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, belediyenin sosyal tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, olası Çankırı depremiyle ilgili değerlendirme yaptı. Başkan Esen, Çankırı kent merkezindeki yapıların durumuyla ilgili, "Deprem coğrafyamızın gerçeği. Yapı denetim konusunda, imarla, inşaatla alakalı ne varsa denetçisi olacağız. En ufak tavize göz yummayacağız. Bunun bedeli ne olursa olsun. Ama bizden önceki alınmış ruhsatlarla ilgili bir şey yapamıyoruz, verilen hakkı geri alamıyorsunuz. Çankırı merkezde 7 bin 130 konutumuz, binamız var. 1999 öncesi yapılaşmalar 6 bin konut civarında. Ciddi bir dönüşüme ihtiyaç var. Ama coğrafyamız, alüvyonlu, sulu zemin. Yapılaşmaya çok müsait değil. Dersimize çalışıyoruz ama inşallah yakın zamanda imtihan olmayız. Çankırı'da yaşayan hemşehrilerimizin yüzde 60'ı riskli yapıda. Binaların da yüzde 80'i riskli yapı diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Başkan Esen, olası afet durumu için koordinasyon çalışmalarının yanı sıra belediyeden yaklaşık 100 personelin arama kurtarma ekibi olarak görevlendirildiğini ve gerekli ekipmanların da yenilendiğini ifade etti.

Etiketler belediye başkanı yapı
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