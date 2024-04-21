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Belediyede Atatürk ve Erdoğan'a hakaret skandalında yeni gelişme

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır Sur Belediyesi makam odasında, Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğraflarına hakaret eden şüphelinin tutuklandığını duyurdu.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Diyarbakır Sur Belediyesi makam odasında, Belediye Başkanın göreve başlaması nedeniyle gerçekleştirilen programda, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren sözler sarf edilmesi nedeniyle Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında Diyarbakır Sulh Ceza Hakimliğince, 'Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret' ve 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlarını işlediğine dair kuvvetli suç şüphesini gösterir somut delillerin mevcut olduğu gerekçesiyle tutuklama kararı verilmiştir" dedi. 

DHA

Etiketler sur belediyesi makam odası atatürk recep tayyip erdoğan hakaret
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