Belediyeden bayram öncesi örnek uygulama

İzmir Seferihisar Belediyesi, ilçedeki ihtiyaç sahibi kişileri Kurban Bayramı öncesinde çeşitli hizmetlerle yardımcı oldu.

Seferihisar Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde çalışan 8 kişilik kadın temizlik ekibi ve 2 kuaför ile ilçedeki ihtiyaç sahibi hanelere ücretiz hizmet veren Evde Sosyal Destek Birimi, Kurban Bayramı öncesinde çalışmalarına hız verdi. Ekipler, Haziran ayı boyunca 81 haneye temizlik hizmeti verirken, 54 kişiye de evlerinde kuaförlük hizmeti sundu. Ayrıca 15 gazi ve şehit yakınının ev temizliğini yapan belediye bu hizmetleriyle, ilçede hasta, yaşlı, engelli ya da kimsesi olmayan vatandaşların hayatını kolaylaştırıyor.

“Büyük bir aileyiz”

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, “Biz bu toprakların insanıyız. O vatandaşlarımızın her biri bizim annemiz, babamız, ablamız, ağabeyimiz, kardeşimiz. Her birini, bu büyük ailemizin bir ferdi olarak görüyoruz. Belediyeyi de bu anlayışla yönetiyoruz. Kimin bize ihtiyacı varsa sorgulamadan yanında oluyoruz. Bu konuda çalışanlarımız da çok hassas. Gittikleri hanelerde titizlikle çalışıyorlar, vatandaşlarımız onları evladı gibi görüyor. İşte biz Seferihisar’da bu aile kültürünü, birliği ve beraberliği inşa ettik. Tüm hemşerilerimizin Kurban Bayramı’nı kutluyorum. Biz sadece bayramlarda ya da özel günlerde değil, her an Seferihisarlıların yanındayız” diye konuştu.