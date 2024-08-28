Belediyelerden sokak hayvanı sahiplenene ''bedava'' destek paketi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Ege Belediyeler Birliği'nin sokak hayvanlarını sahiplenenlere mama, tasma, yatak ve oyuncak içeren bir başlangıç paketi hediye edileceğini, ücretsiz veterinerlik hizmeti sunulacağını ve köpeğin adaptasyonu için ücretsiz eğitim sağlanacağını açıkladı.

Kamuoyunda katliam yasası olarak bilinen yasanın onaylanmasının ardından Ege Belediyeler Birliği'nden örnek bir adım geldi. Birlik, köpek sahiplenilmesini teşvik edecek bir dizi proje açıkladı.

Ege Belediyeler Birliği, 5199 sayılı kanun hakkında basın toplantısı düzenledi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ötenazi uygulamasını 'katletme' olarak nitelendirdiğini söyledi. Zeyrek,"Biz bu sorunun sadece bir belediyeye hasıl olmadığını, bunun paydaşlarının veterinerler odası ve hayvansever derneklarinde olduğunun bilincindeyiz. Bu sorunların çözümü noktasında ortak aklı oluşturmak ve bu ortak akılla bu soruna hem farkındalık yaratmak hem de çözüm önerilerinde bulunmak için birtakım toplantılar sonucunda da bazı maddelerle birlikte bu konuda açıklama yapmak istedik” ifadesini kullandı.

Ege Belediyeler Birliği Başkanı Zeyrek özetle şunları söyledi:

“Şimdi öncelikle kanunun bize emrettiği şekilde sokak hayvanlarımızı yerinde toplayıp daha sonra kısırlaştırma ve barınma imkanını sağlanabilecek. Bütün teknik altyapı şartlarını biz belediyeler olarak imkanlarımız orantısında oluşturmaya çalışıyoruz. Ama bu sokak hayvanlarımızı, sokak canlılarımızı, özellikle toplarken de bizim yanımızda veterinerler odası ve hayvanseverler derneğinin de olmasını istiyoruz.

“SAHİPLENDİRMEYİ ÖN PLANA ÇIKARTMAK İÇİN BAZI ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜYORUZ”

"Ege Belediyeler Birliği çatısı altında ve bunun paydaşları olan veterinerler odası ve hayvanseverler derneğiyle birlikte sahiplendirmeyi ön plana çıkartacak birtakım çalışmalar için bazı protokol şartları oluşturduk. Bu protokol şartlarında sağ olsun veterinerler odası kendi bünyesinde gönüllü veterinerleri oluşturularak bu çalışmaya paydaş oldular. Hayvansever derneklerimiz sahiplendirme konusunda bir farkındalık yaratarak özellikle kendi üyeleri ve daha sonrasında da vatandaşlarımızın sokak canlılarına sahiplenmesi konusunda çalışmalar içerisinde bulundular.

“10 MADDELİK BİR ÇALIŞMA PROGRAMI HAZIRLADIK”

Ege Belediyeler Birliği olarak belediyelerimizin bize verdiği hukuki imkanlar çerçevesinde de yapabileceğimiz konuları ön plana çıkardık. Bu çerçevede şöyle 10 maddelik bir çalışma programı hazırladık ve bunu paylaşmak istiyoruz. Özellikle sokak canlılarımızı sahiplenen vatandaşlarımıza bir başlangıç kiti vereceğiz. Bu başlangıç kitinin içerisinde mama, tasma, yaka, yatak ve oyuncaklar gibi temel eşyalar bulunacak. Daha sonra veterinerler odamızla birlikte ücretsiz veya çok cüzi bir ücret alınan veterinerlik hizmeti sağlayacağız. Aşılar ve kısırlaştırma ve mikroçip hizmetleri sunacağız. Evcil hayvanlar için eğitim kursları açacağız. Yeni evcil hayvan sahiplerine sosyalleşme ve davranış sorunlarıyla başa çıkma konusunda yardımcı olabilecek ücretsiz eğitim kursları sağlayabileceğiz. Bilgi ve kaynaklarla ilgili yeni sahiplenen kişilere evcil hayvanların beslenme programları, egzersiz ihtiyaçları ve hastalık belirtilerini nasıl tanıyacağı gibi konularda ipuçları içeren bilgilendirme kitapçılığı veya çevrim içi portallardan eğitim desteği sunacağız. Destek hattımız olacak. Yeni evcil hayvan sahiplerine karşılaştıkları zorluklarla ilgili tavsiye veya yardım alabilecekleri bir destek hattı ile özel bir hizmet oluşturmayı düşünüyoruz. Takip programlarımız olacak. Bakımevi personelinin evcil hayvanın yeni ortamına alışıp alışmadığını kontrol etmek ve gerektiğinde ek destek sunmak için birkaç hafta veya aylardan sonra sahiplenen kişileri iletişime geçeceği bir takip programı oluşturacağız. Sahiplendirme danışmanlığı hizmeti vereceğiz. Potansiyel sahiplenicilere, yaşam tarzlarına uygun doğru evcil hayvanları seçmelerine yardımcı olabilecek ve evcil hayvan sahiplerinin sorumluluklarını tam olarak hazır olmalarını sağlayacak bir ön sahiplendirme danışma hizmeti sunacağız.

"EVCİL HAYVAN SİGORTASI"

Evcil hayvan sigortası yapmayı düşünüyoruz. Geçici bir süre için ücretsiz evcil hayvan sigortası veya sigorta şirketleriyle iş birliği yaparak sahiplenicilere indirimli sigorta seçenekleri sunulacak. Toplu ek hazırlayacağız. Sahiplenicilerin bir araya gelmelerine, deneyimlerini paylaşmalarına ve profesyonellerden tavsiye almaları için düzenli topluluk etkinlikleri ve buluşmaları organize edeceğiz. Acil durum yardımları olacak."