Belgrad Ormanı’nda ''kapan'' fırsatçılığı

Belgrad Ormanı'na giriş ücreti vermek istemeyen bazı sürücüler ormanın çıkış kapısında bulunan kapanların üzerine araba paspası atarak ya da ayağı ile basarak kaçak giriş yapıyor.

Hafta sonu güzel havada doğada zaman geçirmek isteyenlerin adresi Belgrad Ormanı oldu. Belgrad Ormanı'na otomobiliyle gelenlerden 30 lira, minibüsle gelenlerden 90 lira, motosikletiyle gelenlerden ise 22 lira ücret alınıyor. Ancak araçlarıyla gelenlerin bazıları ormana girişte alınan ücreti ödememek için ilginç yöntemler buldu. Belgrad Ormanı’nın içeriye girişte para vermek istemeyen bazı sürücüler çıkış kapısında bulunan kapanları ayaklarıyla ya da üstüne paspas atarak kapatıyorlar. Böylece içeriye kaçak giriş yapıyorlar. Çıkış kapısında herhangi bir görevli bulunmayan Belgrad Ormanı'na kaçak giriş yapanlar hem kendi lastiklerine zarar veriyor, hem de ters yönden giderek diğer sürücüleri riske atıyor.