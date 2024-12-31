Benzin, motorin ve LPG'ye ÖTV zammı geldi: İşte yeni fiyatlar

Akaryakıtta ÖTV düzenlemesinin ardından benzin, motorin ve LPG'ye zam geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in akaryakıt ürünlerinde yapılacak ÖTV artışına yönelik açıklamalarının ardından yeni yılda geçerli olacak tablo Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan ÖTV düzenlemesi sonrası, akaryakıt fiyatlarında da artışa gidildi.

Yapılan düzenlemeyle 31 Aralık tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda KDV dahil 82 kuruş, motorin grubunda KDV dahil 77 kuruş, LPG grubunda KDV dahil 35 kuruş fiyat artışı meydana geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuya ilişkin paylaşımında, “Aralık ayında gerçekleşecek artış da eklenerek ÖTV tutarları güncellenecekti. Aldığımız kararla 5 aylık gerçekleşmeden daha da düşük oranda artış yaptık. Bu düzenleme ile yaklaşık 12 milyar liralık vergiden vazgeçiyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

İşte 31 Aralık Salı günü itibariyle bazı illerimizdeki güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Ankara güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,41 TL

Motorin fiyatı: 45,29 TL

LPG fiyatı: 28,06 TL

İstanbul güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,95 TL

Motorin fiyatı: 44,68 TL

LPG fiyatı: 28,15 TL

İzmir güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,86 TL

Motorin fiyatı: 45,78 TL

LPG fiyatı: 28,11 TL

Antalya güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 45,32 TL

Motorin fiyatı: 46,25 TL

LPG fiyatı: 27,86 TL

Diyarbakır güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 45,42 TL

Motorin fiyatı: 46,29 TL

LPG fiyatı: 27,31 TL

Edirne güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,59 TL

Motorin fiyatı: 45,59 TL

LPG fiyatı: 27,36 TL

Hatay güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 45,10 TL

Motorin fiyatı: 45,99 TL

LPG fiyatı: 27,22 TL

Kahramanmaraş güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 45,20 TL

Motorin fiyatı: 46,09 TL

LPG fiyatı: 27,29 TL

Kars güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 45,43 TL

Motorin fiyatı: 46,36 TL

LPG fiyatı: 27,04 TL

Manisa güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,97 TL

Motorin fiyatı: 45,89 TL

LPG fiyatı: 27,94 TL

Muğla güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 45,07 TL

Motorin fiyatı: 46,99 TL

LPG fiyatı: 28,08 TL

Osmaniye güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 45,09 TL

Motorin fiyatı: 45,98 TL

LPG fiyatı: 27,71 TL

Rize güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 45,17 TL

Motorin fiyatı: 46,08 TL

LPG fiyatı: 28,41 TL

Trabzon güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 45,14 TL

Motorin fiyatı: 46,08 TL

LPG fiyatı: 27,93 TL

Van güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 45,50 TL

Motorin fiyatı: 46,38 TL

LPG fiyatı: 28,17 TL

Türkiye'de akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor ?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.