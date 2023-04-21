Benzin ve motorine çifte indirim

Brent petrol fiyatlarındaki geri çekilme Ramazan Bayramı'nda hem benzine hem de motorine çifte indirim müjdesi olarak yansıdı. İşte güncel akaryakıt fiyatları...

Ramazan Bayramı akaryakıt fiyatlarına gelen çifte indirim ile başladı. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere hem benzine hem de motorine indirim geldi.

Bayramın birinci günü itibariyle bugün (21 Nisan Cuma) itibariyle motorinin litre fiyatına 91 Kuruş, benzinin litre fiyatına ise 1 TL 21 Kuruşluk birer indirim geldi.

LPG fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik olmadı.

2023 yılının başında benzin fiyatları 21,14 TL, motorin fiyatları ise 23,50 TL seviyesindeydi. Hatırlanacağı gibi 2022 yılı başında benzinin litre fiyatı 12,91 TL, motorinin litre fiyatı ise 12,76 TL seviyesindeydi. 2023 yılının ilk gününden itibaren başlayan zam yağmuru sonrasında benzinin güncel fiyatı 22 TL'ye, motorinin fiyatı ise 24 TL'ye dayanmıştı.

21 NİSAN CUMA İTİBARİYLE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI