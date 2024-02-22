Akaryakıt fiyatlarındaki baş döndüren fiyat politikası tam gazla devam ediyor. Zam üstüne zamla Cumhuriyet tarihi rekorlarını peş peşe kıran akaryakıt fiyatlarında tabelalar bugün bir kez daha değişti. İşte güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

HABER3COM

2023 yılından bu yana A'dan Z'ye tüm ürünlerde zamla yatıp zamla kalkmaya devam eden Türkiye'de zamla girdiğimiz 2024 yılının daha ikinci ayında da zamlarla devam ederken EPDK'nın adımı sonrasında akaryakıt fiyatları yeni güne indirimle başladı.

Hatırlanacağı gibi geçen seneki Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler öncesinde benzinin litresi 19,81 TL'ye, motorinin de litresi 18,59 TL'ye satılıyordu. Ancak yeni yıl da geçen yıl gibi daha ilk günlerinden zam olup yağmaya başladı.

Benzin ve motorine indirim geldi

Önceki gün Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz’ın yaptığı "rafineri marjlarında güncelleme yapılması çağrısı" karşılık buldu ve benzin ve motorin fiyatlarına bugünden itibaren ( 22 Şubat Perşembe ) geçerli olmak üzere indirim geldi.

İndirim benzinin litre fiyatına 76 kuruş, motorinin litre fiyatı ise 1 lira 10 kuruş olarak yansıdı. Dün de motorinin litresine 1 lira 20 kuruş indirim gelmişti.

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz yaptığı açıklamada, "Benzin ve motorin fiyatları serbest piyasada oluşuyor. Kurallar ve formül belli. EPDK olarak hem rafineri-dağıtıcı ve bayii gibi piyasa oyuncularının uygulamalarını hem de fiyat hareketlerini sıkı şekilde takip ediyoruz. Özellikle bazı ülkelerden ithal edilen ham petrol ve işlenmiş ürünler rafineriler için önemli bir kar avantajina sebep oldu. Bunun tüketicilere de yansıtılması gerekiyor. Rafinerilerin gerekli adımı hızla atmasını ve marj oranını gönderdiğimiz yazı doğrultusunda güncellemesini bekliyoruz. Yapılacak güncelleme neticesinde benzin ve motorinde 1 ila 1,5 TL düzeyinde bir indirim olacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

Güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Haber3.com olarak aşağıda 81 ilimiz yerine sadece 17 ili seçmemizin iki nedeni var. Bunlardan biri Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere, çevresindeki illerle aynı fiyata satıldığı için bazı illerimizi seçerken, son genel seçimlerde TBMM'ye girmeyi başaran siyasi parti liderlerinin memleketleri olan Batman, Hatay, İzmit, Kahramanmaraş, Kars, Manisa, Osmaniye ve Rize'yi de bilerek listeye ekledik.

İşte 22 Şubat Perşembe günü itibariyle 17 ildeki güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Ankara güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 41,18 TL

Motorin fiyatı: 42,78 TL

LPG fiyatı: 20,82 TL

İstanbul güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 40,46 TL

Motorin fiyatı: 42 TL

LPG fiyatı: 20,81 TL

İzmir güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 41,39 TL

Motorin fiyatı: 43 TL

LPG fiyatı: 20,75 TL

Antalya güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 41,92 TL

Motorin fiyatı: 43,56 TL

LPG fiyatı: 21,07 TL

Batman güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 42,16 TL

Motorin fiyatı: 43,65 TL

LPG fiyatı: 20,73 TL

Diyarbakır güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 42,13 TL

Motorin fiyatı: 43,64 TL

LPG fiyatı: 20,31 TL

Edirne güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 41,35 TL

Motorin fiyatı: 43,05 TL

LPG fiyatı: 20,46 TL

Hatay güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 41,58 TL

Motorin fiyatı: 43,20 TL

LPG fiyatı: 19,93 TL

Kahramanmaraş güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 41,72 TL

Motorin fiyatı: 43,35 TL

LPG fiyatı: 20,20 TL

Kars güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 41,85 TL

Motorin fiyatı: 43,64 TL

LPG fiyatı: 19,77 TL

Kocaeli güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 41,07 TL

Motorin fiyatı: 42,64 TL

LPG fiyatı: 20,42 TL

Manisa güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 41,43 TL

Motorin fiyatı: 43,03 TL

LPG fiyatı: 20,62 TL

Muğla güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 41,47 TL

Motorin fiyatı: 43,08 TL

LPG fiyatı: 21,22 TL

Osmaniye güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 41,59 TL

Motorin fiyatı: 43,19 TL

LPG fiyatı: 20,23 TL

Rize güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 41,61 TL

Motorin fiyatı: 43,23 TL

LPG fiyatı: 21,38 TL

Trabzon güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 41,58 TL

Motorin fiyatı: 43,25 TL

LPG fiyatı: 20,93 TL

Van güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 42,13 TL

Motorin fiyatı: 43,71 TL

LPG fiyatı: 21,05 TL