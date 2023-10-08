Benzin ve motorine peş peşe indirim: Tabelalar değişti!

Benzin ve motorin fiyatlarına yapılan indirimler pompa satış fiyatına yansıdı. İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...

Dolar kuru ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatlarında hareketli bir hafta geride kaldı.

3 Ekim Salı günü LPG'ye 69 kuruş zam yapılırken, hafta içinde benzinin litre fiyatına üst üste toplam 3 lirayı geçen indirim yapılmıştı.

Motorin fiyatına ise 7 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 90 kuruş indirim yapıldı.

Hatırlanacağı gibi 14 Mayıs’taki seçim öncesinde litre fiyatı İstanbul’da benzinde 19,81 TL, motorinde 18,58 TL idi. Seçim sonrasında geçen yaklaşık üç ayda zam oranı motorinde yüzde 105’i aştı. Aralık 2021’de 10 TL’yi aşarak ilk kez çift haneyi gören akaryakıt fiyatları, sadece 21 ayda dörde katlanarak 40 TL’yi aştı.

16 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kurşunsuz benzinin litre fiyatı üzerinden alınan ÖTV tutarı 2,52 liradan 7,52 liraya, motorinin litre fiyatı üzerinden alınan vergi tutarı ise 2,05 liradan 7,05 liraya yükseltilmişti ve bu düzenleme de zamların katlanarak artmasına yol açmıştı.

GÜNCEL BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI

8 Ekim Pazar itibariyle güncel akaryakıt pompa fiyatları şöyle:

Adana

Benzin fiyatı: 34,62 TL

Motorin fiyatı: 38,30 TL

LPG fiyatı: 18,33 TL

Adıyaman

Benzin fiyatı: 34,65 TL

Motorin fiyatı: 38,37 TL

LPG fiyatı: 18,56 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 34,15 TL

Motorin fiyatı: 37,89 TL

LPG fiyatı: 18,93 TL

Antalya

Benzin fiyatı: 34,79 TL

Motorin fiyatı: 38,62 TL

LPG fiyatı: 18,89 TL

Aydın

Benzin fiyatı: 34,34 TL

Motorin fiyatı: 38,14 TL

LPG fiyatı: 18,68 TL

Balıkesir

Benzin fiyatı: 34,37 TL

Motorin fiyatı: 38,20 TL

LPG fiyatı: 18,66 TL

Diyarbakır

Benzin fiyatı: 34,85 TL

Motorin fiyatı: 38,60 TL

LPG fiyatı: 18,40 TL

Edirne

Benzin fiyatı: 34,30 TL

Motorin fiyatı: 38,16 TL

LPG fiyatı: 18,46 TL

Hatay

Benzin fiyatı: 34,52 TL

Motorin fiyatı: 38,25 TL

LPG fiyatı: 18,20 TL

İstanbul

Benzin fiyatı: 33,56 TL

Motorin fiyatı: 37,30 TL

LPG fiyatı: 18,89 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 34,29 TL

Motorin fiyatı: 38,10 TL

LPG fiyatı: 18,71 TL

Kahramanmaraş

Benzin fiyatı: 34,65 TL

Motorin fiyatı: 38,37 TL

LPG fiyatı: 18,36 TL

Kars

Benzin fiyatı: 34,73 TL

Motorin fiyatı: 38,53 TL

LPG fiyatı: 18,81 TL

Muğla

Benzin fiyatı: 34,46 TL

Motorin fiyatı: 38,21 TL

LPG fiyatı: 18,75 TL

Rize

Benzin fiyatı: 34,50 TL

Motorin fiyatı: 38,31TL

LPG fiyatı: 19,10 TL

Sivas

Benzin fiyatı: 34,64 TL

Motorin fiyatı: 38,43 TL

LPG fiyatı: 19,15 TL

Trabzon

Benzin fiyatı: 34,45 TL

Motorin fiyatı: 38,30 TL

LPG fiyatı: 18,78 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.