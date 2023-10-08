Benzin ve motorine peş peşe indirim: Tabelalar değişti!
Benzin ve motorin fiyatlarına yapılan indirimler pompa satış fiyatına yansıdı. İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...
Dolar kuru ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatlarında hareketli bir hafta geride kaldı.
3 Ekim Salı günü LPG'ye 69 kuruş zam yapılırken, hafta içinde benzinin litre fiyatına üst üste toplam 3 lirayı geçen indirim yapılmıştı.
Motorin fiyatına ise 7 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 90 kuruş indirim yapıldı.
Hatırlanacağı gibi 14 Mayıs’taki seçim öncesinde litre fiyatı İstanbul’da benzinde 19,81 TL, motorinde 18,58 TL idi. Seçim sonrasında geçen yaklaşık üç ayda zam oranı motorinde yüzde 105’i aştı. Aralık 2021’de 10 TL’yi aşarak ilk kez çift haneyi gören akaryakıt fiyatları, sadece 21 ayda dörde katlanarak 40 TL’yi aştı.
16 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kurşunsuz benzinin litre fiyatı üzerinden alınan ÖTV tutarı 2,52 liradan 7,52 liraya, motorinin litre fiyatı üzerinden alınan vergi tutarı ise 2,05 liradan 7,05 liraya yükseltilmişti ve bu düzenleme de zamların katlanarak artmasına yol açmıştı.
GÜNCEL BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI
8 Ekim Pazar itibariyle güncel akaryakıt pompa fiyatları şöyle:
Adana
Benzin fiyatı: 34,62 TL
Motorin fiyatı: 38,30 TL
LPG fiyatı: 18,33 TL
Adıyaman
Benzin fiyatı: 34,65 TL
Motorin fiyatı: 38,37 TL
LPG fiyatı: 18,56 TL
Ankara
Benzin fiyatı: 34,15 TL
Motorin fiyatı: 37,89 TL
LPG fiyatı: 18,93 TL
Antalya
Benzin fiyatı: 34,79 TL
Motorin fiyatı: 38,62 TL
LPG fiyatı: 18,89 TL
Aydın
Benzin fiyatı: 34,34 TL
Motorin fiyatı: 38,14 TL
LPG fiyatı: 18,68 TL
Balıkesir
Benzin fiyatı: 34,37 TL
Motorin fiyatı: 38,20 TL
LPG fiyatı: 18,66 TL
Diyarbakır
Benzin fiyatı: 34,85 TL
Motorin fiyatı: 38,60 TL
LPG fiyatı: 18,40 TL
Edirne
Benzin fiyatı: 34,30 TL
Motorin fiyatı: 38,16 TL
LPG fiyatı: 18,46 TL
Hatay
Benzin fiyatı: 34,52 TL
Motorin fiyatı: 38,25 TL
LPG fiyatı: 18,20 TL
İstanbul
Benzin fiyatı: 33,56 TL
Motorin fiyatı: 37,30 TL
LPG fiyatı: 18,89 TL
İzmir
Benzin fiyatı: 34,29 TL
Motorin fiyatı: 38,10 TL
LPG fiyatı: 18,71 TL
Kahramanmaraş
Benzin fiyatı: 34,65 TL
Motorin fiyatı: 38,37 TL
LPG fiyatı: 18,36 TL
Kars
Benzin fiyatı: 34,73 TL
Motorin fiyatı: 38,53 TL
LPG fiyatı: 18,81 TL
Muğla
Benzin fiyatı: 34,46 TL
Motorin fiyatı: 38,21 TL
LPG fiyatı: 18,75 TL
Rize
Benzin fiyatı: 34,50 TL
Motorin fiyatı: 38,31TL
LPG fiyatı: 19,10 TL
Sivas
Benzin fiyatı: 34,64 TL
Motorin fiyatı: 38,43 TL
LPG fiyatı: 19,15 TL
Trabzon
Benzin fiyatı: 34,45 TL
Motorin fiyatı: 38,30 TL
LPG fiyatı: 18,78 TL
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.
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